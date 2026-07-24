Европейската комисия доволна от новите мита на САЩ

Европейската комисия изрази днес удовлетворение от новите 10-процентни мита за вноса в САЩ, като отчете, че те съответстват на постигнатото по-рано търговско споразумение с Вашингтон. Говорител на комисията поясни, че според споразумението митата може да достигнат 15 на сто и обявеният нов митнически режим се вписва в тези рамки.

Важно е да отбележа, че новият режим изцяло възстановява допълнителните изключения от облагане за ЕС, каза говорителят. Очакваме САЩ да продължат да спазват двустранното споразумение, добави той, пише БТА.

Предвижда се новите мита да заменят временните, въведени след решението на Върховния съд на САЩ, посочи говорителят. Той обясни, че приложението на временните мита изтича днес, затова и САЩ са обявили новия митнически режим. Изпълнихме нашата част от споразумението, европейските мита влязоха в сила от 1 юли, отбеляза говорителят.

Снощи САЩ обявиха мита в размер на 10% или 12,5% върху вноса от 60 търговски партньори с аргумента, че те не са наложили и не прилагат ефективно забрана при вноса на стоки, произведени с принудителен труд.

Сред засегнатите продукти ще бъдат и някои стоки от Европейския съюз.

Допълнителните мита ще се прилагат за по-голямата част от вноса от съответните търговски партньори, считано от 00:01 ч. източноамериканско време днес (04:01 ч. по Гринуич).

Стоките, които вече са натоварени на кораби, намират се в последния етап от пътуването си и са с оформени митнически документи преди 28 юли, ще бъдат изключени от мерките.

„Търговските партньори, които са поели ангажимент да приемат и ефективно да прилагат забрана за внос на стоки, произведени чрез принудителен труд, ще подлежат на 10-процентно мито, а търговските партньори, които не са приели такава забрана, ще подлежат на 12,5-процентно мито", се казва в изявлението на САЩ.