Имаме бюджет, в процедура по прекомерен дефицит сме

125 "за" от "Прогресивна България" получи планът за държавните финанси до края на тази година

84 гласа "против" дойдоха от цялата опозиция - ПП, ДБ, ДПС, ГЕРБ и "Възраждане"

След близо 30 часа дебати в комисия и в зала и след орязано време за предложения между двете четения, имаме бюджет за втората половина на тази година.

Той бе приет с гласовете на "Прогресивна България". "За" гласуваха 125 депутати от управляващата парламентарна група. "Против" бяха 84 депутатите на ПП, ДБ, ДПС, ГЕРБ и "Възраждане".

Управляващите оттеглиха предложението си за таван на заплатите в държавните дружества, не промениха позицията си и при прегласуване на текст, който отменя формулата за минималната заплата и на практика я замразява до изработването на нова.

Близо 79 предложения на опозицията не бяха подкрепени от комисията и не получиха шанс и в зала. Не минаха текстове за минималната заплата, за таван на заплатите в бордове на държавни дружества, за увеличаване на майчиински през втората година, за нови данъчни облекчения на млади семейства.

Не бяха приети за промени в приходната и разходната част на законопроекта за държавния бюджет за тази година. Отхвърлени бяха и предложения за допълнителни средства за увеличение на ученическите стипендии.

Финалният вариант на бюджета предвижда приходи, помощи и дарения в размер на 49,6 млрд. евро и разходи за 56,8 млрд. евро. Очакваният икономически ръст е 2,6 % и средногодишна инфлация от 4,3%.

Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през 2026 г., е 10,1 млрд. евро. В тази сума е включен заем до 3,261 млрд. евро по европейския инструмент „Мерки за сигурността на Европа" . Очаква се държавният дълг да достигне 37,7 млрд. евро или 30,1 на сто от БВП.

Така, шанс да се разминем с проедурата по свръхдефицит вече няма. Държавата трябва да представи фискален план в ЕК за устойчивост на публичните финанси.

Очаквайте подробности!