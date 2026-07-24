ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

АПИ: Минаването през тунел "Витиня" е безопасно сл...

Времето София 20° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/23277886 www.24chasa.bg

Имаме бюджет, в процедура по прекомерен дефицит сме

Румяна Дeнчeва

[email protected]

4824
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Финансовият министър Гълъб Донев търпеливо изслушваше изказванията по бюджета.

125 "за" от "Прогресивна България" получи планът за държавните финанси до края на тази година

84 гласа "против" дойдоха от цялата опозиция - ПП, ДБ, ДПС, ГЕРБ и "Възраждане"

След близо 30 часа дебати в комисия и в зала и след орязано време за предложения между двете четения, имаме бюджет за втората половина на тази година. 

Той бе приет с гласовете на "Прогресивна България". "За" гласуваха 125 депутати от управляващата парламентарна група. "Против" бяха 84 депутатите на ПП, ДБ, ДПС, ГЕРБ и "Възраждане".

Управляващите оттеглиха предложението си за таван на заплатите в държавните дружества, не промениха позицията си и при прегласуване на текст, който отменя формулата за минималната заплата и на практика я замразява до изработването на нова.

Близо 79 предложения на опозицията не бяха подкрепени от комисията и не получиха шанс и в зала. Не минаха текстове за минималната заплата, за таван на заплатите в бордове на държавни дружества, за увеличаване на майчиински през втората година, за нови данъчни облекчения на млади семейства.

Не бяха приети за промени в приходната и разходната част на законопроекта за държавния бюджет за тази година. Отхвърлени бяха и предложения за допълнителни средства за увеличение на ученическите стипендии.

Финалният вариант на бюджета предвижда приходи, помощи и дарения в размер на 49,6 млрд. евро и разходи за 56,8 млрд. евро. Очакваният икономически ръст е 2,6 % и средногодишна инфлация от 4,3%.

Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през 2026 г., е 10,1 млрд. евро. В тази сума е включен заем до 3,261 млрд. евро по европейския инструмент „Мерки за сигурността на Европа" . Очаква се държавният дълг да достигне 37,7 млрд. евро или 30,1 на сто от БВП.

Така, шанс да се разминем с проедурата по свръхдефицит вече няма. Държавата трябва да представи фискален план в ЕК за устойчивост на публичните финанси.

Очаквайте подробности!

Финансовият министър Гълъб Донев търпеливо изслушваше изказванията по бюджета.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Финанси

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Евродепутатът Андрей Новаков: Всички печелят от кохезионната политика, тя не е подаяние или просия