Германският производител на батерии „Варта“ обяви несъстоятелност

Германският производител на батерии „Варта" (Varta) е подал четири молби за откриване на производство по несъстоятелност, потвърди говорител на Районния съд в Щутгарт. Документите се разглеждат от компетентния съдия, предадоха Ройтерс и ДПА, цитирани от БТА.

По-рано Ройтерс съобщи, че компанията, базирана в Елванген, ще обяви несъстоятелност, след като настоящите ѝ собственици - производителят на спортни автомобили „Порше" (Porsche) и австрийският предприемач Михаел Тойнер, които притежават по 50 на сто от капитала, са отказали да осигурят допълнително финансиране.

Според германски медии компанията е изправена пред разделяне на бизнеса ѝ на части. Най-големите ѝ кредитори, сред които „Дойче Банк" (Deutsche Bank) и няколко хедж фонда, проявяват интерес към печелившото подразделение за производство на домакински батерии, а Михаел Тойнер – към бизнеса с микробатерии, включително бутонни батерии за слухови апарати.

По данни на компанията „Варта" има около 3260 служители, голяма част от които работят в централата в Елванген.

Последните публикувани финансови резултати са за 2024 г. Тогава дружеството отчете приходи от около 793 млн. евро и нетна загуба от 64,5 млн. евро. Освен домакински батерии компанията произвежда микробатерии за слухови апарати и системи за съхранение на енергия.

През 2024 г. „Варта" премина през преструктуриране по германския Закон за стабилизиране и преструктуриране на предприятията с цел да избегне несъстоятелност. В рамките на процедурата досегашните акционери загубиха дяловете си, а кредиторите се отказаха от част от вземанията си. В началото на април тази година компанията обяви преструктурирането за успешно приключило и заяви, че отново е поела по пътя към стабилизиране.

Икономическото ѝ състояние обаче впоследствие отново се е влошило. Заводът в баварския град Ньордлинген с около 350 служители ще бъде закрит през есента. Причината е прекратяването на поръчките от „Епъл" (Apple), който е бил най-големият клиент на предприятието. До ноември заводът ще продължи да произвежда бутонни батерии за безжичните слушалки на американската компания, след което производството вероятно ще бъде изнесено в Азия.