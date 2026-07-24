Българка с престижно отличие в Бавария за иновации в инженерната медицина

Българка е отличена от министерството на науката и изкуствата на Бавария за постижение в инженерната медицина. Д-р инж. Зоя Хаджиева получи наградата в Мюнхен от министъра на науката Маркус Блуме в присъствието на премиера на Бавария Маркус Зьодер и на видни личности от науката и политиката.

Отличена е докторската й дисертация, която се фокусира върху покритието на метални импланти за медицински приложения.

Отличието се присъжда за втора година след номинации от баварските университети и оценка от две независими експертни комисии. То е придружено и с парична премия. При оценяването се вземат предвид качеството и новаторският характер на изследването, доколко резултатите могат да се използват на практика, както и колко значими и перспективни са направените открития.

Дисертацията на д-р Хаджиева е посветена на разработването на иновативни биоактивни покрития за импланти. Изследването е проведено в Университет „Фридрих-Александър" в Ерланген-Нюрнберг – един от водещите германски университети в областта на инженерството и медицинските технологии. Темата на дисертацията е свързана с електрофоретичното нанасяне на биоактивни и антибактериални покрития върху титанови импланти за биомедицински приложения.

Разработените от Хаджиева покрития са създадени от биоматериали, сред които биополимери и биоактивни стъкла. Те подобряват взаимодействието между импланта и човешката тъкан, подпомагат по-бързата интеграция в организма и намаляват риска от усложнения при различни медицински приложения.

"Мотивира ме идеята, че едно привидно незабележимо покритие- с дебелина само няколко микрометра- може да направи значителна разлика. То може да улесни интеграцията на имплантите и да позволи на хората да живеят по-добре. Понякога разликата между болката и това да си здрав е само няколко микрометра", споделя д-р Хаджиева.