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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23278510 www.24chasa.bg

Бензиновият Peugeot 208 ще остане в продажба и след 2030 г.

Георги Луканов

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През 2012 г. Peugeot 208 с гордост представи i-Cockpit с малък сплескан волан.

Peugeot ще запази в продажба настоящия бензинов 208, като главният изпълнителен директор Ален Фаве потвърди, че новият електрически e-208 ще се предлага заедно с автомобила, задвижван от двигателя с вътрешно горене, а не като негов заместител.

"Ще продължим да предлагаме 208 в сегашния му вид, за да покрием частта от пазара, която все още няма да бъде електрическа и все още ще иска бензинов мотор или хибридни решения", каза Фаве пред Autocar.

Настоящият 208 се предлага с избор от два бензинови двигателя "мек хибрид" и нов бензинов двигател Turbo 100 с обем 1,2 литра и три цилиндъра.

Фаве предположи, че тези опции за задвижване ще продължат да се предлагат и след 2030 г., за да задоволят останалата част от клиентите, които не са готови за електрическо задвижване, но каза, че Peugeot "не очаква това търсене да бъде много голямо". 

Настоящият 208 вероятно ще бъде значително козметично обновен отвътре и отвън, за да съответства на новия си електрически брат, заключава Autocar.

През 2012 г. Peugeot 208 с гордост представи i-Cockpit с малък сплескан волан.
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