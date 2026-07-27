САЩ също забраняват прибиращите се дръжки на вратите

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Модерният дизайн на автомобилите е напът да се сблъска с регулациите за безопасност.

Американската национална администрация за безопасност на движението по магистралите (NHTSA) предприе официални стъпки, които могат да сложат край на ерата на скритите дръжки на вратите.

Целта е въвеждането на строги правила, които да наложат надеждна и ясна система за аварийни изходи във всички моторни превозни средства на пазара. Решението на американските власти следва примера на Китай, който първи предложи пълна забрана за този тип дръжки.

Тъй като азиатската държава е най-големият автомобилен пазар в света, анализаторите очакваха производителите да променят дизайна повсеместно, за да опростят поточните си линии. Това обаче не се случи.

Прибиращите се дръжки, станали популярни чрез моделите на Tesla и редица луксозни марки, често са критикувани, че блокират при катастрофа или загуба на електрическо захранване. Това застрашава живота на пътниците, останали като в капан вътре в колата.

За момента инициативата на NHTSA е във фаза на официално разследване. Представители на агенцията обявиха, че ще съберат допълнителна информация и данни, като едновременно с това ще поискат отговори от обществеността.