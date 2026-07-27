Индустриални Батерии, водеща компания в търговията на тягови, стационарни акумулатори и батерии за резервно захранване

През октомври 2025 г. „Индустриални Батерии“ ЕООД беше отличена с наградата „Устойчиво развитие“ в престижния конкурс „Големите малки“, което за нас е признание за последователността, с която градим своята корпоративна култура. Това отличие доказва, че избраната от нас посока – технологична автоматизация и дигитализация, социална отговорност и екологична устойчивост – не остава незабелязана, а дава реални положителни резултати.

Според последни международни изследвания на „Ърнст и Янг“ и университета „Сейнт Гален“, семейните компании по света демонстрират изключителна устойчивост, въпреки растящите цени на суровините, глобалната несигурност и политическите предизвикателства. Българският бизнес е част от тази тенденция, а Индустриални Батерии ЕООД е пример за дългосрочна визия и стабилна позиция на пазара.

Как започва всичко?

Преди 29 години Георги Тонков създава малък семеен бизнес в гр.Търговище, а плътно зад него застава съпругата му, която спечелва за идеята и двамата полагат основите на дружество, което днес е разпознаваем лидер в своя сектор. Заедно със съпругата си, Георги Тонков споделя отговорностите по развитието на бизнеса – той поема финансовата и инженеринговата част, а тя търговската част и маркетинга. Икономист по образование и предприемач по призвание, Георги Тонков е съосновател и изпълнителен директор на фирма „Индустриални Батерии“ ЕООД. Началото е поставено с търговия на оловно-кисели тягови акумулаторни батерии, като дистрибутор на тогавашният завод за акумулатори Енергия АД. Немалка част от историята на компанията е свързана с тази на Енергия АД, като „Индустриални Батерии“ ЕООД е индиректен наследник на един от най-старите заводи за тягови и стационарни акумулатори в България.

В годините, в които стартирахме бизнеса си, изградихме модел, който не съществуваше на пазара, като подобрявахме всеки етап от жизнения цикъл на продуктите, които предлагахме. Нашата формула за успех е в коректното отношение към клиентите и вниманието към детайлите. Зад успеха на „Индустриални Батерии“ стоят много трудности и много години отдаден труд: 7 дневна работна седмица, често 12-14 часови работни дни и поредица от предизвикателства. Но именно те ни доведоха до следващият етап в развитието на компанията. През 2005 година открихме сервиз за тягови и стационарни батерии, оборудван с модерна професионална техника. Обогатихме портфолиото на компанията и започнахме да предлагаме услуги в подкрепа на следпродажбената поддръжка на продуктите, като рециклиране и ремонт на тягови и стационарни батерии.

Постепенно бизнеса се разширява и през 2009 година стартирахме производство на собствена линия тягови батерии PERPETUUM. Широката продуктова гама на PERPETUUM батериите покрива широк асортимент от клетки в съответствие с европейските стандарти за качество.

През 2011 година компанията взима решение за разрастване и така следва инвестиция в разкриването на представителство на „Индустриални Батерии“ в гр. Букурещ, Румъния, което значително увеличи нашият пазарен дял.

Към бъдещето си компанията върви с последователност – „Всяка година подобряваме съществуващи продукти и разширяваме услугите , които предлагаме на нашите клиенти.“

За нас, качеството на предлаганите продукти е от изключително значение, затова през 2015 година „Индустриални Батерии“ стана официален партньор и дистрибутор на TAB Словения. Модерните и изцяло автоматизирани заводи TAB произвеждат високо качество акумулатори, което им отрежда водещо място сред производителите на акумулаторни батерии в Европа. „Индустриални Батерии“ гр. Търговище е основен дистрибутор на TAB за България и Румъния. Индустриалните батерии TAB са предпочитани за първоначално влагане в електрокари от много от световните производители на кари, като STILL, Jungheinrich, CROWN, Caterpillar, TCM, Toyota и др.

Възход по време на политическа нестабилност

Последните няколко години бизнеса в България трябва да се справя с политически кризи, войната в Украйна, инфлацията в Европа, енергийните цени, цените на горивата и забавянето на европейската икономика. Въпреки всички тези неблагоприятни фактори, българските компании, включително и нашата успяват да се справят и да покажат стабилност и устойчивост. През 2025 година „Индустриални Батерии“ беше включена в класация за най-динамични малки и средни предприятия. В класацията попадат 1891 дружества, които са подобрили финансовите си резултати, като основен показател е ръстът на приходите.

Следвайки световните лидери в сектора, и прилагайки добрите управленски практики Георги Тонков изготвя стратегия, насочена към подобрения и усъвършенстване на процесите, включваща технологично развитие, автоматизация и дигитализация на процесите в компанията. Което логично води до нови инвестиции , предпоставка за дългосрочното развитие на компанията. „През 2025 година инвестирахме в нова производствена база, автоматизация и роботизация на производствените процеси. Това е стъпка, която ни позволява да повишим ефективността на процесите и да увеличим производителността. Прилагането на най-новите технологии в производствените ни процеси е нашият начин да гледаме уверено към бъдещето. Вярваме, че прилагането на иновации в процесите е пътят към устойчив растеж, конкурентноспособност и екологична отговорност“.

Георги Тонков: Визионерът, който стои зад развитието на една от най-успешните компании за акумулаторни батерии у нас

Георги Тонков е предприемач с визия и доказана експертиза в индустриалния сектор. Съосновател и изпълнителен директор на Индустриални Батерии ЕООД, той е двигателят зад развитието на компанията, която вече 29 години е сред лидерите на българският пазар в производството и търговията на акумулаторни батерии.

Магистър по икономика и право от УНСС. Кариерата му започва като търговски мениджър в българска компания, производител на подемно-транспортна техника. След като доказва професионализма си в сектора, следва предложение, да ръководи пазарите на компанията в Централна и Източна Европа. Приема предизвикателството и става Управител на офиса им в Будапеща, Унгария.

Опита му на международната сцена е ключов, което му помага да натрупа експертни познания в областта на производството и продажбата на кари и индустриални батерии. Това знание по-късно се превръща в основа за създаването на Индустриални Батерии ЕООД. Днес компанията се утвърждава като един от най-важните играчи на българският пазар, благодарение на устойчивият подход на своя основател към иновациите, качеството и дългосрочните партньорства. Георги Тонков е семеен и има три деца, като част от тях вече активно участват в развитието на семейната компания.