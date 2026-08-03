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Компания "Индустриални Батерии" гр. Търговище развива собствен производствен капацитет и разширява дейността си в сегмента на индустриалните батерии и системите за съхранение на енергия

Съхранението на електрическа енергия се превръща във все по-важна част от развитието на съвременната индустрия. Разширяването на възобновяемите енергийни източници, необходимостта от по-добро управление на потреблението и стремежът към по-голяма енергийна независимост увеличават търсенето на решения, които позволяват електрическата енергия да бъде съхранявана и използвана в необходимия момент.

На този фон компания "Индустриални Батерии" развива дейността си в посока на интегрирани решения за индустриална енергия, включващи тягови, стационарни и литиево-йонни батерии, системи за съхранение на енергия, както и производство на метални кутии и стелажи за батерии за резервно захранване.

Компанията работи с технологиите на словенския производител TAB – един от утвърдените европейски производители на акумулаторни батерии. Сред решенията, които се развиват на пазара, са и системите TAB e.storage, предназначени за съхранение и интелигентно управление на електрическата енергия.

Системите за съхранение позволяват произведената енергия да бъде използвана по-гъвкаво, включително чрез съхраняване на излишната електроенергия и използването ѝ в момент на по-високо потребление. Този подход е особено важен за предприятията, които търсят по-ефективно управление на енергийните си разходи и по-голяма независимост от динамиката на електроенергийния пазар.

Следващата стъпка е автоматизацията

Важен етап от развитието на "Индустриални Батерии" е инвестицията в модернизация и автоматизация на производствените процеси.

До края на 2026 г. компанията планира да започне поетапно въвеждане на автоматизирано производство. Инвестиционната програма включва роботизиране на отделни производствени операции и внедряване на съвременни технологии за автоматизация.

Целта е да се повиши производственият капацитет, да се подобри прецизността на операциите и да се постигне по-висока ефективност на производствените процеси.

„Автоматизацията и роботизацията са естествена следваща стъпка в развитието на производството. Инвестициите в тези технологии ще ни позволят да повишим ефективността и качеството, като същевременно създадем основа за по-нататъшно разширяване на производствения капацитет“, коментира управителят на "Индустриални Батерии" ЕООД – Георги Тонков.

От доставчик на батерии към производител на комплексни решения

Развитието на компанията е свързано с постепенното изграждане на собствен производствен капацитет. Освен търговията и доставката на акумулатори, "Индустриални Батерии" от град Търговище развива производство на метални конструкции и компоненти, предназначени за различни видове акумулаторни батерии и резервно захранване.

Този подход позволява по-голяма гъвкавост при разработването на решения за конкретни приложения – от батерии за подемно-транспортна техника до системи за резервно захранване и съхранение на електрическа енергия.

Комбинацията между европейски батерийни технологии, собствено производство и инвестиции в автоматизация създава възможност за изграждането на по-цялостен производствен модел, при който компанията участва не само в доставката, но и в проектирането, производството и адаптирането на решенията към нуждите на клиента.

Инвестиции в бъдещето на индустриалната енергия

Пазарът на батерии се променя бързо. Наред с традиционните приложения, като автомобилни и индустриални батерии, все по-голямо значение придобиват литиево-йонните технологии, системите за съхранение на енергия и интелигентното управление на енергийните потоци.

В тази среда "Индустриални Батерии" насочва развитието си към съчетаване на технологии, производство и автоматизация.

Предстоящото въвеждане на роботизирани производствени процеси е част от по-дългосрочната стратегия на компанията за технологично обновяване и дигитализация. Целта е производството да бъде по-ефективно, прецизно и конкурентоспособно, като същевременно се създадат условия за развитие на нови продукти и решения.

Бъдещето на индустриалната енергия все повече ще бъде свързано не само с избора на правилната батерия, но и с начина, по който енергията се съхранява, управлява и използва.

Именно в тази посока "Индустриални Батерии" развива своята стратегия – чрез комбинация от доказани европейски технологии, собствено производство и инвестиции в автоматизацията на бъдещето.