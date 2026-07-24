Жена катастрофира в нарисуван на стена тунел

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В Мексико шофьорка се блъсна в боядисан тунел, смятайки го за истински. В мексиканския град Монтерей жената разби колата си в бетонна стена, а тя самата оцеля. Стената изобразява сцена от анимационния филм Wile E. Coyote and the Road Runner.

На стената на надлеза неизвестен художник е изобразил класическа сцена от "Хитрият койот и пътният бегач" - онази, в която дългокраката птица чертае продължение на пътя върху тухлена стена, за да измами синия хищник.

Сюжетът на анимационния филм се върти около безмилостно преследване на гладен койот към бясно бърза птица (калифорнийската земна кукувица) в пустинни каньони, който винаги завършва с неуспех на преследващия.

За щастие, жената е оцеляла след тежкия сблъсък. Местните власти разследват инцидента, а в социалните мрежи вече се надигнаха дебати дали подобни хиперреалистични графити по ключови пътни артерии не представляват сериозна опасност за безопасността на движението.