Пулев: България и Виетнам имат потенциал за разширяване на индустриалното сътрудничество

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Виетнам е важен стратегически партньор на България в Югоизточна Азия

Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев проведе среща с посланика на Виетнам Нгуен Тхи Мин Нгует. Двамата обсъдиха развитието на стратегическото партньорство между двете държави, съобщиха от пресцентъра на икономическото министерство.

България ще продължи да работи за задълбочаване на икономическото и индустриалното сътрудничество с Виетнам и за реализиране на нови възможности за бизнеса на двете страни, заяви Пулев.

„Провеждаме политика на отворени врати и искрено желаем да имаме амбициозен план за разширяване на сътрудничеството с Виетнам във всички области", каза икономическият министър.

По време на срещата бяха обсъдени подготовката на 25-ата сесия на Българо-виетнамската междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество през тази година, организирането на съпътстващ бизнес форум, както и възможностите за развитие на съвместни инвестиционни проекти и партньорства между компании от двете страни, включително създаването на съвместни предприятия в области с висок потенциал за развитие.

Вицепремиерът представи предимствата на България като инвестиционна дестинация и акцентира върху възможността страната ни да бъде производствена база, логистичен център и вход към Единния европейски пазар за виетнамските компании.

„България е кръстопът не само за дигиталната инфраструктура, но и за транспорта и енергетиката. Затова можем да бъдем вашата предпочитана дестинация, вашата отправна точка и вашият вход към европейския пазар", каза още Пулев.