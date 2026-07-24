България има бюджет и влиза в процедура по свръхдефицит (Обзор)

Групата на Радев прокара плана си, без да се съобрази с нито една критика

След близо 30 часа дебати и гласуване държавата има нов бюджет и заедно с приемането му влиза в процедура по свръхдефицит. В него е заложено разминаване от 5,7% между приходи и разходи, 30-процентно поскъпване на винетките и по-скъпи цигари заради нов акциз. Отменена е формулата за изчисляване на минималната заплата, като до определянето на нова

ще важи сегашният размер

Въвежда се почасово изчисляване на трудовия стаж при непълен работен ден. Духовниците ще получават с 25% по-ниски заплати. Не са предвидени пари за нова детска болница и нови детски градини. Заплатите в бордовете остават без таван, орязаха само броя на членовете им на трима.

Няколко централни теми предизвикаха най-много дискусии и дори прегласувания, след които нищо не се промени.

“Не вярвах, че ще дискутираме бюджет, който ще бъде с повече неописани разходи и по-висок дълг от проекта, който извади хората на протести и свали предишното правителство, но е факт”, заяви бившият финансов министър и лидер на ПП Асен Василев.

Акцент в критиките на ГЕРБ бе борбата с олигархията и наследения дефицит. “Приоритетите ви са се променили.

ПБ вече води борба с държавните служители

Олигарсите ще изчакат”, заяви бившият финансов министър от ГЕРБ Теменужка Петкова.

“12 години управлявахте без никаква инвестиционна програма. Замразявахте майчинските. Източихте държавните дружества. Няма разлика между Борисов и Радев. Същите схеми за източване на разходи и загробване със заеми виждаме сега”, обобщи Цончо Ганев от “Възраждане”.

“Дефицитът може много лесно да падне под 3%, т.е. да се намали с 3,4 млрд. евро, и ние показваме как - чрез намаляване на разходите за издръжка и капиталовите разходи, които никога не са били от такъв мащаб”, каза Мартин Димитров от ДБ.

ДПС се обяви за запазване на всички автоматични формули

за вдигане на заплатите на МВР, МО и спецслужбите.

След като управляващите сами оттеглиха предложението си за таван на парите в бордове до размера на заплатата на министъра принципал, най-острата критика дойде от ГЕРБ. “Защо? Дали не е, защото бордовете вече са пълни с ваши хора? Бъдете честни!”, призоваха от партията на Борисов. Цялата опозиция критикува премахването на приложението за финансиране на общинските проекти, като решението за тях ще взема регионалният министър.

“Досега беше гарантирано, че във всяка община ще има проекти. Премахвате програмата и връщате старата практика да зависи от волята на премиера. Пак ли ще се хвърлят пари от джипката?”, попита Асен Василев.

“Карате българските кметове да идват при определен човек и да чакат да бъдат финансирани. Това не е прозрачност, защото всичко ще се случва в един кабинет”, добави Теменужка Петкова от ГЕРБ. Остро недоволство предизвика и прословутата нова формула за изчисляване на трудовия стаж. “Това е сериозна реформа. Тя заслужава собствена законодателна инициатива с оценка на въздействието и самостоятелно обсъждане. Тази промяна реално ще засегне стотици хиляди хора на непълно работно време - те по-бавно ще придобият трудов стаж”, категорична бе Илиана Жекова от ГЕРБ.

“Слагаме край на илюзиите с този бюджет. А нашите истински приоритети ще видите след два-три месеца”, обяви в заключение Константин Проданов от ПБ.