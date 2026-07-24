САЩ удължиха с месец срока за продажбата на чуждите активи на "Лукойл"

Министерството на финансите на САЩ удължи до 00:01 ч. на 22 август срока, в който са разрешени определени трансакции, свързани с „Лукойл Интернешънъл ГмбХ" (Lukoil International GmbH), съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Решението бе публикувано днес на интернет страницата на финансовото министерство на Щатите.

Президентът Доналд Тръмп наложи санкции срещу „Лукойл" през октомври 2025 г. като част от мерките за засилване на натиска върху Русия заради войната в Украйна. Малко след това компанията обяви, че предлага активите си за продажба.

В края на януари „Лукойл" постигна споразумение с американската инвестиционна компания „Карлайл" (Carlyle) за продажбата на „Лукойл Интернешънъл" и очаква одобрение на сделката от OFAC.

Разрешението за извършване на определени сделки обхваща и трансакции, свързани с бензиностанциите на руската компания и активите ѝ в България, което е валидно до 29 октомври 2026 г. От въвеждането на санкциите американските власти неколкократно удължават сроковете на съответните лицензи.

В телефонен разговор с американския енергиен министър Крис Райт, премиерът Румен Радев заяви, че е от особено значение работата на рафинерията на "Лукойл" в Бургас да не прекъсва.

Това съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет. Радев и Райт обсъдили съвместната работа на България и САЩ в областта на енергетиката.

Сред акцентите на разговора са били енергийната многообразност в Югоизточна Европа, която може да се постигне чрез подобряване на свързаността, изграждането на Вертикалния газов коридор, проектът за изграждане на нови блокове в АЕЦ "Козлодуй" с американска технология, както и изграждането на центрове за данни и фабрики за изкуствен интелект.

И двамата се съгласили, че в политиките в енергетиката трябва да гарантират устойчивост в сектора и конкурентоспособност.

В края на юни швейцарската фирма „Литаско" - част от руската "Лукойл" и собственик на рафинерията в Бургас, се съгласи да отпаднат част от правните и оперативните ограничения, които затрудняваха работата на „Лукойл Нефтохим Бургас". Това стана ясно след среща на ръководството на компанията с премиера Румен Радев, в която участва и вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев. Според него договореното бе важна стъпка към нормализиране на отношенията между държавата и собствениците на активите на „Лукойл" в България. Пулев определи срещата като критична, защото за първи път се показвало отношение, което едновременно защитава конкуренцията, частната собственост и българския интерес.

Основният резултат от разговорите бе, че „Литаско" оттегли ограничения, наложени чрез съд в Женева, които са пречели на бургаската рафинерия да купува петрол от дружества, регистрирани в Швейцария. Така още от началото на юли „Лукойл Нефтохим Бургас" работи с всички такива контрагенти.

Заради бургаската рафинерия България се противопостави на вкарването на съсобственика на "Лукойл" Вагит Алекперов в 21-я санкционен пакет на ЕС.

"Вагит Алекперов вложи много усилия и ресурси, за да имаме една от най-модерните рафинерии в Европа. Имайки предвид, че Лукойл предяви арбитраж към България за 3 млрд. евро. Няма да допуснем точно на Вагит Алекперов да се наложат санкции, това означава ние да се простреляме в крака", категоричен бе премиерът Радев.

Правителството бе против и санкции срещу руския патриарх Кирил. В крайна сметка Брюксел се съобрази с резервите и Алекперов и патриарх Кирил отпаднаха от санкционния списък.