До 72 часа чакане на ГКПП „Кипи“, проблемът засяга и българските превозвачи

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Международни организации на автомобилните превозвачи отправиха ултиматум към гръцкото правителство заради продължаващите тежки задръствания и многочасовото чакане на ГКПП „Кипи" на границата с Турция.

След проверка на място представители на Федерацията на гръцките автомобилни превозвачи (OFAE), заедно с транспортни организации от Турция, Северна Македония, Албания и Организацията за черноморско икономическо сътрудничество (BSEC-URTA), предупредиха, че забавянията вече достигат до 72 часа.

Продължителното чакане засяга не само гръцките и турските превозвачи, но и българските транспортни фирми и шофьори, които използват маршрута към Турция, Близкия изток и Азия. Закъсненията водят до сериозни финансови загуби, нарушаване на сроковете за доставки и допълнителни разходи.

Организациите настояват гръцкото правителство спешно да представи конкретен график за модернизация на граничния пункт и подобряване на пропускателната му способност. Те предупреждават, че при липса на бързи действия са готови да предприемат нови съвместни инициативи в защита на международните превозвачи.

ГКПП „Кипи" е едно от най-важните сухопътни трасета между Турция и Европейския съюз и е ключов пункт за значителна част от българския международен автомобилен транспорт.