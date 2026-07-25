Южна Корея и САЩ обявиха AI сделки за 950 млрд. долара

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Южнокорейски компании и американски техгиганти обявиха партньорства и сделки за общо 950 млрд. долара в сферата на изкуствения интелект. Това съобщи президентската администрация на Южна Корея след срещата на върха за AI, организирана от президента И Дже-мьон в Сан Франциско.

Най-голямата част от инвестициите идва от южнокорейската корпорация "Ес Кей Груп" (SK Group), която е сключила споразумения за около 750 млрд. долара. Сред тях е партньорството между подразделението ѝ за производство на чипове "Ес Кей Хайникс" (SK Hynix) и американския технологичен гигант "Енвидиа" (Nvidia), оценено на над 500 млрд. долара, предаде БТА.

Другият голям играч в сделките е "Самсунг Електроникс" (Samsung Electronics), която е подписала меморандум за разбирателство с "Броудком" (Broadcom) за проекти на стойност до 200 млрд. долара. Споразумението обхваща разработването на чипове памет, услуги за производство на полупроводници и модерни технологии за опаковане на чипове.

"Южна Корея ще поведе света към нова ера на изкуствения интелект в партньорство с глобални технологични компании", заяви И Дже-мьон от Сан Франциско.

Той представи и т.нар. Декларация от Сан Франциско за изкуствения интелект, с която Сеул очерта амбициите си за по-тясно технологично сътрудничество със САЩ и за разширяване на глобалния пазар за индустриални и потребителски приложения на изкуствения интелект.