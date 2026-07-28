В Китай бълват по 4 нови модела на ден!

Според данни за китайския пазар, само през първата половина на 2026 г. местните производители на автомобили са представили около 650 нови или обновени модела. Това включва изцяло нови модели, фейслифт, нови нива на оборудване, специални издания и други подобрения. Честотата на пускане на моделите е впечатляваща, защото съответства на почти четири модела на ден.

От друга страна проучване на Bank of America прогнозира пускането на общо 159 нови американски модела на местния пазар през следващите четири години, което подчертава разликата в темповете на развитие на тези два пазара.

Скоростта, с която се появяват новите модели в Китай, е толкова висока, че потребителите едва успяват да се запознаят с даден автомобил, преди той да бъде засенчен от десетки нови модели на пазар, където технологиите се развиват с невероятна скорост.

Анализатори смятат, че изтощителната конкуренция ще доведе до изчезването на много китайски марки през следващото десетилетие.