Mercedes спря производството на легендарен двигател

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Легендарният бензинов шестлитров V12 битурбо двигател на Mercedes вече е история в Европа, след като стана жертва на по-строгите емисионни норми Евро 7, съобщиха официално от компанията.

В допълнение към страните от Европейския съюз, засегнати са и пазарите, които използват Европейския сертификат за съответствие (CoC) за регистрация на превозни средства. Те включват Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. V12 двигателят също се премахва от продуктовата гама в Индия.

Дванадесетцилиндровият двигател ще бъде заменен от ревизиран V8 с два турбокомпресора. Той осигурява мощност от 450 kW (612 к.с.), почти съответстваща на нивото на производителност на V12.

Легендарният агрегат обаче няма да изчезне напълно. На ключови пазари като Китай, САЩ и Близкия изток, Mercedes-Maybach S 680 все още ще се предлага с дванадесетцилиндров двигател. Там V12 развива 630 к.с. и 900 Нм въртящ момент.

Bentley вече спря производството на W12 двигателя, а BMW се сбогува с V12 с предшественика на настоящата Серия 7. Само Rolls-Royce все още използва дванадесетцилиндровия двигател в своите модели Ghost и Phantom, пише Auto Bild.