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Русия ще удължи забраната за износ на бензин до края на 2026 г. Това заяви вицепремиерът Александър Новак на фона на невижданата криза за горива в страната заради украинските удари. Голяма част от основните руски рафинерии са извън строя, като страната бе принудена да внася гориво от Индия.

Забраната за износ на бензин от Русия ще бъде удължена до края на годината, докато забраната за износ на дизел ще бъде отменена „с възстановяването на пазара", съобщи днес руският вицепремиер Александър Новак, цитиран от агенция Интерфакс, предаде Ройтерс.

Забраната за износ на дизел ще бъде отменена в подходящ момент, за да се предотврати пренасищането на рафинериите и необходимостта те да намаляват обемите на преработка, заяви Новак пред журналисти в сибирския град Омск, където днес се проведе среща на върха за сътрудничеството между Русия и Казахстан.

Щом вътрешният пазар бъде обезпечен, за Русия ще бъде важно да изнася дизелово гориво, за да се гарантира пълното натоварване на заводите, подчерта руският вицепремиер.

Атаки с украински дронове срещу руски нефтопреработвателни заводи през последните месеци нарушиха доставките на горива в Русия, което доведе до дълги опашки пред бензиностанциите, рязко поскъпване на бензина и въвеждане на ограничения в няколко региона на страната.

По-рано през юли Новак съобщи, че се въвежда забрана за износа на дизелово гориво от Русия, за да се увеличат доставките за вътрешния пазар.

През март руските власти наложиха пълна забрана за износа на бензин, чието действие е до 31 юли тази година.

Въпреки мерките някои руски региони все още изпитват проблеми с доставките на гориво, като положението е най-тежко в някои части на Сибир, призна Новак.

По думите му обаче обстановката постепенно се стабилизира, макар ситуацията да остава „доста затруднена" в някои региони, особено в Сибир.

При необходимост Казахстан може да достави излишъци от нефтопродукти на Русия, допълни Новак, цитиран от новинарския канал „Вести", съобщава БТА.

В началото на юни руското правителство за първи път забрани и износа на авиационно гориво, за да гарантира стабилност на вътрешния пазар на горива.