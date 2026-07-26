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БАБХ търси нередности по Северното Черноморие

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СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Докато летният сезон е в разгара си, служители от БАБХ вече са извършили над 200 проверки по Северното Черноморие.

До момента във Варна са издадени 4 предписания, а са написани и няколко акта са издадени. "Най-често става дума за изтекъл срок на годност", коментираха пред Нова тв инспектори от БАБХ.

Сред задълженията на ресторантьори например е това "всеки един потребител да бъде информиран за алергени".

"Без необходимата маркировка храните се унищожават, когато нарушенията са по-сериозни, обектът бива затворен", обясниха още от БАБХ.

СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

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