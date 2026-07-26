Цените на какаото падат, но шоколадът остава скъп

Цените на какаото започват да се понижават след рекордно нарастване, но засега не се очаква това да доведе до по-евтини шоколадови изделия. Това прогнозират експерти от бранша, цитирани от Си Ен Би Си в анализ по темата.

През последните две години цените на какаото достигнаха рекордни равнища заради неблагоприятните метеорологични условия и слабите реколти. Вече има обаче тенденция към спад и фючърсите на какаото поевтиняха до 5327 долара за метричен тон към петък, което е спад от 34 на сто на годишна база. За сравнение, в края на 2024 г. цената на суровината достигна близо 12 000 долара за метричен тон, предаде БТА.

През последните две десетилетия цената на какаото обичайно се движеше в диапазона от 2000 до 3000 долара за метричен тон.

Швейцарските производители на шоколад „Бари Калебо" (Barry Callebaut), „Линд" (Lindt) и „Нестле" (Nestlé) посочват рязкото поскъпване на какаото като фактор, който оказва натиск върху финансовите им резултати и спад в търсенето. Кризата в Близкия изток създала допълнителни затруднения, като доведе до отслабване на туристическия поток от Азия и Близкия изток към Европа.

Рязкото колебание в цените на какаото се дължи основно на слабите реколти в Западна Африка заради метеорологичните условия, свързани с явлението Ел Ниньо, както и от климатичните промени, които ограничиха предлагането.

Ел Ниньо представлява периодично затопляне на повърхностните води в екваториалната част на Тихия океан, което оказва влияние върху глобалните метеорологични модели и се проявява на всеки от две до седем години. Тези метеорологичните условия са довели до слабите реколти от какао както в Кот д'Ивоар, така и в Гана, където се произвеждат между 60 и 70 на сто от световното производство на какаови зърна.

Климатичните промени и повишаването на температурите също оказват влияние и може да отслабят интереса на потребителите към шоколада, посочват анализатори.