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Американец и двама руснаци се завърнаха на Земята след 8-месечна мисия в Космоса на Международната космическа станция (МКС), предаде БТА по информация на Асошиейтед прес. Корабът им „Союз МС-28" сe приземи по план в степите на Казахстан. С него се прибраха астронавтът от НАСА Крис Уилямс и руските му колеги Сергей Куд-Сверчков и Сергей Микаев.

Престоят им в космоса, който продължи 241 дни, беше първата мисия за Уилямс и Микаев и втората за Куд-Сверчков.

С хеликоптер екипажът е бил превозен до град Караганда, откъдето Уилямс ще се качи на самолет, за да се върне в Космическия център „Джонсън" на НАСА в Хюстън. Куд-Сверчков и Микаев пък ще отлетят към своята тренировъчна база в „Звездния град", в покрайнините на Москва, отбелязва Асошиейтед прес.

По време на студената война САЩ и Русия бяха конкуренти в космическата надпревара, а сега си сътрудничат за МКС.

На 14 юли екипажът, състоящ се от астронавта на НАСА Анил Менън и космонавтите на „Роскосмос" Пьотр Дубров и Анна Кикина, пристигна на МКС за осеммесечна мисия. Корабът им бе изстрелян от наетия от Русия космодрум „Байконур" в Казахстан.

Ръководителят на НАСА Джаред Айзъкман присъства на изстрелването. Това бе първото посещение на шеф на НАСА в Байконур от осем години.

На борда на МКС тримата се присъединиха към астронавтите на НАСА Джесика Меир и Джак Хатауей, астронавтката на Европейската космическа агенция Софи Адено и космонавта на „Роскосмос" Андрей Федяев.