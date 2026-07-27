За първи път българите гласуваме как да изглеждат новите евробанкноти

Те ще бъдат в обращение от края на 2027 или началото на 2028 година

Българските граждани за първи път ще имат възможност заедно с жителите на останалите страни - членки на еврозоната, да гласуват как искат да изглеждат новите евробанкноти, които ще са в обращение вероятно от края на 2027 или началото на 2028 г.

Преди няколко дни президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард представи във Франкфурт предложенията за нов дизайн на евробанкнотите, които са изработени от графични дизайнери, участвали в конкурс, обявен миналото лято.

Това ще бъде първата цялостна подмяна на дизайна на еврото от създаването му през 2002 г., като целта е двойна – в тях ще бъдат вградени съвременни системи за защита и за разпознаване от незрящи хора, а освен това се подобрява тяхната трайност и се използват по-устойчиви материали и производствени процеси.

Предложенията са общо 10 и са на две основни теми - “Европейска култура: споделени културни пространства” и “Реки и птици: устойчивост в многообразието”. От всяка тема са представени по пет варианта за ново оформление на банкнотите.

На предложените банкноти от темата за европейската култура са изобразени велики исторически личности като Леонардо да Винчи, Бетовен, Мигел де Сервантес, Мария Кюри, оперната певица Мария Калас и австрийската писателка и пацифистка Берта фон Зутнер, автор на антивоенния роман “Долу оръжията!".

На лицевата страна на банкнотите от другата тема са изобразени скален орел и други птици, а на обратната им страна – сгради, трайно свързани с общи европейски институции.

Очаква се Управителният съвет на ЕЦБ да вземе окончателното решение за дизайна на новите банкноти към края на годината. То ще се основава на съчетание от коментари, включително заключенията на журито от конкурса за дизайн, техническа оценка и резултатите от анкетите. Те вече са отворени за гласуване на сайта на ЕЦБ, което ще трае до 21 септември. (виж тук)