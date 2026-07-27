След 2 г. рекордни цени зехтинът се връща към 4 евро за литър

Няма как обаче да се слезе на нивата отпреди 2021-2022 г., защото освен суровината, всичко останало поскъпна

В продължение на близо две години бутилката зехтин се превърна в един от най-ярките символи на поскъпването на храните в Европа. Ако през 2021 г. продуктът беше сравнително достъпен за потребителите, през 2023 г. и голяма част от 2024 г. цените достигнаха безпрецедентни нива. В редица държави литър качествен екстра върджин зехтин струваше почти двойно повече в сравнение с периода преди

климатичната криза в Средиземноморието

Тогава литър се продаваше по 3-3,50 евро, а достигна 9 евро през 2024 г.

Днес обаче тенденцията постепенно се обръща. Последните седмични данни на Европейската комисия показват, че цената на екстра върджин зехтина в Испания вече се е върнала на около 4 евро.

Спадът продължава вече няколко месеца и постепенно започва да се пренася и към рафтовете в магазините в почти всички европейски държави.

Това не е просто поредното поевтиняване на хранителен продукт. През последните две години зехтинът се превърна в пример как климатичните промени могат за кратко време да преобърнат цял световен пазар. Днес той показва и обратното - колко бързо цените могат да започнат да се нормализират, когато природата отново позволи добра реколта.

Ключът към тази промяна е

в Южна Испания Страната произвежда между 40 и 45% от световния добив на зехтин и над половината от количествата в Европейския съюз. Затова почти всяка промяна в испанската реколта се отразява върху цените в целия свят - от Европа до САЩ, Близкия изток и Азия.

Именно това се случи през 2022-а и 2023 г. След поредица от сушави години и рекордни летни температури маслиновите горички в Андалусия дадоха значително по-слаба реколта. Маслиновите дървета са известни със своята издръжливост, но когато липсата на вода съвпадне с продължителни горещини, те образуват по-малко плодове, а добивът на масло рязко намалява.

И така запасите започнаха да намаляват, докато търсенето остана сравнително стабилно. Производители и търговци се конкурираха за всяка налична партида, а цените почти непрекъснато вървяха нагоре. Мнозина определиха периода като най-тежката криза в сектора от десетилетия.

Сега картината е различна. Благоприятните валежи през зимата и по-добрите климатични условия през по-голямата част от вегетационния период позволиха на испанските производители

да възстановят голяма част от добивите

През настоящия сезон страната е произвела между 1,38 и 1,4 млн. тона зехтин - почти двойно повече спрямо катастрофалната реколта през 2022-2023 г., когато производството падна до около 666 хил. тона.

Европейската комисия също отчете чувствително подобрение в предлагането, а Международният съвет по маслините посочи, че новата реколта значително е увеличила наличните количества на пазара.

След като по време на кризата търговците се надпреварваха да си осигурят ограничени количества, сега складовете постепенно се запълват, а конкуренцията между продавачите отново се засилва. Испания, която допреди година беше двигателят на рекордното поскъпване, днес се превръща в основната причина за поевтиняването. Цените започват да се понижават и в Италия, и в Гърция, макар и с по-бавни темпове, тъй като местните пазари само отчасти зависят от вноса от Испания, защото имат и свое собствено производство.

Анализаторите обаче предупреждават, че нормализиране не означава връщане към миналото. Малцина очакват зехтинът отново да достигне цените отпреди 2022 г. Причината е, че производството днес струва значително повече. Разходите за труд, енергия, напояване, транспорт и опаковки останаха високи дори след възстановяването на реколтата и продължават да оказват натиск върху крайната цена.

Поевтиняването при производителите

не означава, че потребителите ще видят същия спад веднага на етикетите

в магазините Причината е в начина, по който работи веригата на доставки. Големите търговски вериги сключват договорите си месеци предварително и значителна част от зехтина, който се продава днес, е закупен, когато цените на едро все още бяха близо до историческите си върхове.

Освен това цената на суровината е само един от компонентите в крайната стойност на бутилката. В нея се включват още транспортът, бутилирането, опаковките, енергията, заплатите и търговските надценки - разходи, които също нараснаха чувствително през последните години.

Именно затова намалението на цената при производителите достига до потребителите със закъснение. Първите признаци обаче вече се виждат в Испания. Според специализираното издание Olive Oil Times част от големите търговски вериги са намалили цените на литровите разфасовки, макар и не със същия темп, с който поевтинява зехтинът на едро.

Подобни коментари се появиха и във Великобритания, където представители на сектора обвиниха някои търговци, че задържат по-високи цени въпреки поевтиняването на продукта.

Самите вериги отхвърлят обвиненията и посочват, че цените постепенно се адаптират към новите пазарни условия. Подобна е и оценката на Европейската комисия. В пролетната си прогноза институцията посочва, че по-високото производство ще допринесе за възстановяване както на потреблението, така и на износа на европейски зехтин. През последните две години рекордните цени накараха много домакинства да ограничат покупките си или да заменят маслиновото олио с други растителни мазнини.

С поевтиняването част от това търсене вероятно ще се върне. За производителите обаче

рязкото понижение на цените също не е добра новина

След като допреди година настояваха за по-високи изкупни цени, днес част от тях вече се опасяват, че спадът може да бъде прекалено бърз и да започне да свива печалбите им.

Испанският консултант Хуан Вилар, един от най-цитираните анализатори в сектора, определя случващото се като естествено връщане към равновесието между търсенето и предлагането. Според него пазарът просто се освобождава от ефекта на изключително слабите реколти през предходните години, а потреблението постепенно ще започне да се възстановява заедно със стабилизирането на цените.

Промяната вече се усеща и от най-големите компании в бранша. Испанската Deoleo, един от водещите производители на зехтин в света, смята, че индустрията постепенно загърба най-тежкия си преиод. “Пазарът на зехтин излезе от период на изключителна нестабилност. Вече виждаме по-голяма предвидимост и баланс между предлагането и търсенето”, коментира главният ѝ изпълнителен директор Кристобал Валдес. И той подчертава, че именно възстановяването на испанската реколта е променило посоката на пазара. След две години на ограничени количества и рекордни цени наличностите постепенно се увеличават, а натискът върху пазара отслабва.

“Зехтинът премина през необичайна ситуация. Сега се връщаме към по-нормални пазарни условия, но това не означава, че ще се върнем към цените отпреди кризата”, посочва Валдес.

Как върви в България

Големите търговски вериги у нас първи се преориентираха към настъпилата ситуация и смъкнаха цените на зехтина, но започвайки първо от собствените си търговски марки.

Например студено пресованият екстра върджин, който бе достигнал миналата година до цени от около 15-17 и дори над 18 евро за литър, вече се продава по около 10,10-11,25 евро€.

По-малките разфасовки от 750 мл се продават за около 9,20, а на тези от 500 мл цените се движат между 5,50 € и 6,15 евро€.

При по-популярните марки зехтин цените все още достигат до около 15 евро бутилката.

Зехтинът за готвене от сорта Помаче обаче се продава максимум за 5,50 евро литърът.