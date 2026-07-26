Дизелът пак стигна 1,72 евро, но вече няма помощи

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Цените се върнаха на най-високите си нива, каквито бяха в края на май

Дизелът стигна отново цена от 1,72 евро за литър по родните бензиностанции, а масовият бензин А-95 вече е 1,54 евро. Последното поскъпване, настъпило през уикенда, доближи за бензина, а за дизела дори премина границата от 1,60, над която до 30 юни у нас се раздаваха помощи от 20 евро месечно.

Помощи обаче вече няма - те бяха гласувани от служебното правителство със срок на действие до 30 юни. Мярката бе въведена от служебното правителство на Андрей Гюров в края на март като антикризисно подпомагане на домакинствата след поскъпването на горивата заради напрежението в Близкия изток.

На практика започна да действа от 25 март като временна подкрепа за домакинства с по-ниски доходи, които притежават или ползват автомобил на лизинг. Помощта

се активираше при цени на горивата над 1,60 евро за литър

в продължение на най-малко три дни. За следващите периоди вече се гледаше средната месечна цена.

Първото плащане бе през април, когато помощта се получи от 210 934 нуждаещи се. Второто се даде през май на 232 хил. собственици на автомобили. За юни вече нямаше помощи, защото цената по колонките падна под границата от 1,60 евро на литър.

Сегашното възходящо движение на цените на горивата започна заради новото втвърдяване на отношенията между САЩ и Иран, което ескалира напрежението в Ормузкия проток.

В края на борсовата сесия в петък петролът стигна 100 долара за барел, като така

цената му се повиши с около 14% само за последната седмица

Тъй като напрежението нарасна още предходната седмица, това поскъпване се добавя към предишното от 16% само за период от седем дни.

Най-вероятно това няма да е последното, защото освен ограниченото движение на танкери през Ормузкия проток се появиха опасения, че може да бъдат засегнати и маршрутите през Червено море.

Международната агенция по енергетика отчита, че в началото на юли маржовете при преработката и ценовата разлика между петрола и готовите горива са достигнали най-високите си стойности от четири години. Част от рафинериите в Близкия изток

още не са възстановили нормалната си работа,

руските мощности са ограничени, а някои заводи в Азия също работят с намалено натоварване.

Русия дори въведе забрана за износ на дизелово гориво като част от мерките за преодоляване на кризата с горива, настъпила вследствие на украинските атаки срещу големи рафинерии. А въведената по-рано забрана за износ на бензин, която щеше да важи само за юни и юли,

бе удължена до края на годината

За последно сегашната цена на дизела в България бе 1,72 евро в края на май, точно когато се задейства програмата за отпускане на помощи. Оттогава тя непрекъснато вървеше надолу до средата на юли, когато трендът се обърна.

Масовият бензин А-95 обаче у нас никога не е достигал до цена по-висока от 1,56 евро за литър, и то само за няколко дни в края на май. Оттогава тя също тръгна надолу, като това траеше до средата на юли.