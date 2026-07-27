“Вземай храната и бягай!” - новият тренд на fast food заведенията

Сменят бизнес модела: наблягат на продадените количества, а не на изживяването на клиента

Скъпотията в българските ресторанти кара много хора да мислят, че ако хапнат в някой обект на веригите за бързо хранене, ще им излезе по-евтино. Това обаче не е съвсем така - идеята за евтин обяд, макар и консумиран набързо, а не в приятна обстановка с мека мебел, вече е заблуда.

Напоследък все повече обекти на най-големите вериги за хранене, които преобладаващо са международни брандове, претърпяват ремонти. И след ремонта хората виждат с учудване, че

половината маси и столове са изчезнали,

а на тяхно място са инсталирани киоски за електронно поръчване на менюто. Ако изобщо са останали символичен брой столове, те почти винаги са като за бар - поставени са или покрай прозореца, или покрай някакъв тесен плот.

С други думи, у нас все по-агресивно навлиза моделът на обслужване, наречен Grab-and-Go, т.е. “вземи и си тръгни”. Или поне не се заседявай.

При това новите интериори в никакъв случай не са по-изискани от предходните, дори напротив - мебелите сякаш нарочно са проектирани така, че да са

по-твърди и неудобни и да не предразполагат към дълъг престой

Дизайнът е минималистичен, а осветлението - толкова ярко, че напомня всичко друго, но не и място за хранене.

А в моловете, където редица конкурентни брандове са принудени да съжителстват един до друг, някои от тях свеждат цялото си присъствие буквално само до кухня и едно тясно гише, през което продават храната. Там местата за сядане и без това са общи и еднакви за всички.

Друга разновидност на този тренд е усилената поява на все повече Drive-Thru обекти по магистрали и основни пътища у нас. Този модел - да те обслужват, без да слизаш от колата си, е възникнал в САЩ още през 40-те години на миналия век. И в средата на 90-те се появи за първи път у нас, но впоследствие не получи кой знае какво разпространение. Напоследък обаче се радва на ренесанс.

Всички тези трендове не са някаква временна мода, а имат дълбоки икономически причини. Притиснати от увеличаващите се разходи за хранителни продукти, за заплати и за режийни, големите брандове просто трансформират начина на обслужване, за да намалят оперативните си разходи и да извлекат по-големи печалби.

На първо място липсата или поне силното намаление на клиентската зона

означава по-малко наеми

Това елиминира и нуждата от много служители, които да почистват масите, да събират отпадъците и да поддържат залата. По-малкото пространство означава и по-ниски сметки за отопление, климатизация и осветление.

Когато няма места за сядане, хората не се заседяват. Това предотвратява струпването на опашки и улеснява работата на кухнята.

А новият бизнес модел се състои точно в това - той се фокусира върху обема на поръчките, върху бързото приготвяне и продаване на храната, а не върху престоя на клиента и неговото изживяване.

Неслучайно в анализа на ресторантьорския бранш на БСК, публикуван наскоро, бе констатирано, че разликата между разходите и приходите на заведенията за бързо хранене е една от най-големите в целия ресторантьорски бранш и

стига до 70%

По-висока от тях е единствено при нощните клубове, дискотеките и най-луксозни ресторанти.

Освен всичко друго, от пандемията насам голяма част от поръчките се пренасочиха към доставки до дома или офиса. Един класически ресторант, особено от по-висока категория, трудно би работил с която и да е платформа за доставка на храна, защото неговият продукт губи от качествата си при транспортиране. Но за верига за бързо хранене е

далеч по-удобно да обслужва доставчици на храна, отколкото всеки клиент поотделно

И не на последно място - когато имаш голяма зала за хранене, трябва да поддържаш и санитарни възли, които РЗИ може постоянно да проверява. Премахването на маси и столове освобождава бизнеса от тези строги изисквания.

Но въпреки че веригите за бързо хранене спестяват от толкова много неща, храната в тях изобщо

не поевтинява, а поскъпва както навсякъде другаде.

Причините за това са няколко. Първо, доставката на храна от платформите може да е много удобна за клиента, но самите платформи вземат високи комисиони от заведенията - до около 25% от стойността на поръчката. За да компенсират този разход, веригите често вдигат базовата цена на готовите си продукти и това се прави за всички клиенти, включително и за онези, които все пак решат да консумират на място. Освен това вземането на храна за вкъщи означава задължителна такса за опаковка и торбичка. Така излиза, че клиентът, който си тръгва с храната и не е ползвал маса, на практика плаща повече от този, който би хапнал на място.

Този нов тренд напоследък

променя и пазара на наемане на имоти,

подходящи за такъв тип заведения. Като цяло най-вече намаляват площите. Допреди десетина години за заведения в центъра на столицата най-често се търсеха помещения с големина поне 150-200 квадрата, докато днес перфектният имот може да е и с площ до 60 квадратни метра.

Променят се и изискванията - в договорите за наем все по-често се включват изисквания наемателят да може да преустрои витрината, така че да има възможност за прозорец към улицата, откъдето да обслужва пешеходци или куриери, без да влизат вътре.

В моловете пък настъпва друг процес - заради засилване на продажбите, минаващи онлайн, все повече търговски центрове променят договорите за наем, така че в тях да има фиксиран минимален наем, определян спрямо площта, като към него се добавя и процент от цялостния оборот на заведението.

А в някои молове управите глобяват заведението, ако не е осигурило отделен достъп за куриери на платформите за доставки на храна и те пречат на пешеходния поток.