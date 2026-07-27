Тясно ви е в самолета! Може да си купите седалката до вас

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United Airlines обяви, че в 50 нови еърбъса един ред е с физически блокирано средно място. Но много от авиокомпаниите отдавна предлагат услугата да си го купиш

Купувате си място в икономичната класа на самолет, без да плащате за избор на седалка. И се оказва, че от София до Мадрид ще летите седнали на средното място, притиснати и от двете страни: от висок и едър мъж, който е до пътеката, и от налята дама, която е до прозореца.

Почти всеки е изпадал в подобна ситуация, при която е бил, меко казано, притеснен.

Миналата седмица авиокомпания United Airlines обяви, че в новите си 50 еърбъса ще има

по един ред, в който средната

седалка е блокирана,

а върху двата подлакътника е захваната масичка, която е над седалката. Така на този ред остават за продаване двете седалки - до прозореца и до пътеката. Класата е икономична, но продажбата на седалките, която ще започне от есента, е на продукт, наречен Economy Plus.

На практика редът функционира като конфигурация 2+2, въпреки че е в икономична класа. Засега това е само един ред на самолет, а не цялата пътническа кабина.

Освен тази екстра се оставят и още 3 допълнителни инча за краката.

Български авиоексперти коментират, че това е нещо като преход между икономична и бизнес класа и че е тест как ще се харчи подобен продукт - по-скъп от билета за икономична, но по-евтин от бизнес класата

Блокирането на средната седалка засега е ноу хау на тази авиокомпания. Други големи авиопревозвачи още не са прибягвали до физическо ограничаване на средното място.

В западните медии се коментира, че това е още един пример как авиокомпаниите залагат на по-платежоспособни клиенти.

Без физически да се блокират средни места, повечето авиокомпании

предлагат купуване на седалката на

съседа,

за да осигурят - но срещу заплащане, възможността пътник да лети, без да го подбутва нечий лакът.

Националният превозвач “България еър” предлага опция за допълнителна седалка - съседната.

Билетът за самолета върви с името на пътника, но в този случай в него се записват две места. Само че съседното се плаща колкото и за първото, като има само едно облекчение:

не плащате летищни и

горивни такси

Има обаче една особеност - тази услуга може да бъде купена чрез Центъра за обслужване на клиенти, в офисите на “България еър” в страната и чужбина, от агентската мрежа чрез издателя на билета, както и на летището преди полет.

Тя се прилага за всички директни полети, изпълнявани от авиокомпанията, и се предлага от момента на закупуване на билета до затваряне на регистрацията за полета при наличие на свободни седалки.

Екстрата е, че можете да купите допълнително

не едно, а дори две места

и да си направите реда на диван. Позволеният максимум за купуване на места е две седалки. Ако обаче по-късно решите да се откажете, няма да ви върнат парите.

Средно летищните такси представляват около 15–25% от цената на самолетния билет, а горивната такса – около 5–15%. Общият дял на тези два компонента обикновено е приблизително 20–40% от крайната цена, като при определени маршрути може да бъде значително по-висок.

Средностатистически пример - ако самолетният билет струва 200 евро, основната тарифа е около 130-150 евро, или между 65 и 75%. Летищните такси са между 25 и 45 евро, или 12-22 на сто, а горивната такса е между 15 и 30 евро, или 8-15%.

Шефка на агенция за продажба на билети казва, че при резервация през авиокомпанията или туристическия агент искането за допълнителна седалка за лично ползване (extra seat/comfort seat) се заявява. Обикновено втората седалка се резервира на специално име, например EXST (Extra Seat). Обикновено се заплаща тарифата за мястото понякога без част от летищните такси. Не получавате допълнителен багаж само защото имате втора седалка, освен ако авиокомпанията изрично го позволява.

Тя коментира, че преди няколко години с изненада разбрала, че нискотарифните авиокомпании също имат оферти за резервация на съседна седалка.

Унгарската Wizz air има премиум добавката WIZZ Class.Тя позволява да си изберете място и да блокирате средната седалка за допълнително пространство. Разрешена е и 10-килограмова чанта на колелца на борда, както и безплатна закуска и безалкохолна напитка.

Ако се наложи пътник да заеме вече платената допълнителна седалка, авиокомпанията автоматично възстановява платените суми и се дават 20 кредита като компенсация.

Ryanair също позволява купуване на две седалки в един билет. Първо се резервира билет с името на пътника, за втория билен се въвежда Extra и Comfort Seat и това ще бъде добавено към резервацията. Същото важи и за онлайн регистрацията.

Lufthansa има продукт Extra Space Seat в икономичната класа. Таксата за запазване на конкретна седалка е между 130€ и 230 евро.

British Airways позволява да закупите втора седалка, която да остане празна до вас (extra seat for comfort). Това обаче не може да стане онлайн, иска се свързване с авиокомпанията или с туристически агент. Ако пътник се сети за резервиране в последния момент,

може да го направи на летището, ако

има свободни места

Услугата на Air France за втора седалка е Empty Seat/My Extra Space и тя позволява да резервирате до няколко свободни места при наличието на свободен капацитет.

Резервираното допълнително място невинаги означава по-голяма ширина, защото при някои самолети подлакътниците не се вдигат напълно.