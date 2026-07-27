Димитър Хаджидимитров: Бензинът се качва всеки ден с 1-2 цента

Бензинът се покачва с по 1-2 цента всеки ден през последната седмица заради ситуацията в Близкия Изток. Това каза по bTV зам.-председателят на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива Димитър Хаджидимитров.

"Цените се вдигат плавно спрямо повишението на другите цени. Стискаме палци ситуацията да се успокои. Иначе цените ще са още по-високи тази седмица", каза експертът. Дългосрочна прогноза не можело да се направи.

"Разработваме платформа, в която всеки да вижда какви са цените. Това ще стане в рамките на месец и нещо, за да види какви са средните едрови цени, както и на бензиностанциите", каза още Хаджидимитров.

Цените спрямо миналата година са по-високи. По-скъпо е с 30-40 евро, но няма намаление на потреблението в България. Когато е скъпо, трябва да ползваме градски транспорт или споделено пътуване, посъветва Хаджидимитров.