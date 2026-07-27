ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Макрон и Мерц се опитват да дадат последен тласък ...

Времето София 21° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/23288899 www.24chasa.bg

Димитър Хаджидимитров: Бензинът се качва всеки ден с 1-2 цента

828
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Димитър Хаджидимитров СНИМКА: АРХИВ

Бензинът се покачва с по 1-2 цента всеки ден през последната седмица заради ситуацията в Близкия Изток. Това каза по bTV зам.-председателят на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива Димитър Хаджидимитров.

"Цените се вдигат плавно спрямо повишението на другите цени. Стискаме палци ситуацията да се успокои. Иначе цените ще са още по-високи тази седмица", каза експертът. Дългосрочна прогноза не можело да се направи.

"Разработваме платформа, в която всеки да вижда какви са цените. Това ще стане в рамките на месец и нещо, за да види какви са средните едрови цени, както и на бензиностанциите", каза още Хаджидимитров.

Цените спрямо миналата година са по-високи. По-скъпо е с 30-40 евро, но няма намаление на потреблението в България. Когато е скъпо, трябва да ползваме градски транспорт или споделено пътуване, посъветва Хаджидимитров.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Димитър Хаджидимитров СНИМКА: АРХИВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Финанси

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики: Егати държавата и политиците ѝ