Петролът поевтинява с над 5% след прекратяване на ударите между САЩ и Иран през уикенда

Двата основни сорта се търгуват на най-ниските си равнища от близо седмица

Петролът поевтиня с над 5 на сто в началото на седмицата, след като САЩ и Иран прекратиха взаимните удари през уикенда. Това засили очакванията за дипломатическо решение на конфликта и за постепенно възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Към 9 ч българско време фючърсите на суровия петрол сорт Брент поевтиняваха с 5,09 долара, или 5,26%, до 91,69 долара за барел. По-рано през сесията цената за кратко падна под психологическото равнище от 90 долара за барел. Фючърсите на американския лек суров петрол се понижиха с 4,85 долара, или 5,43 на сто, до 84,46 долара за барел.

И двата основни сорта се търгуват на най-ниските си равнища от близо седмица, след като през предходните три седмици поскъпнаха значително заради опасенията за прекъсване на доставките от Близкия изток.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е решил да преустанови американските удари, за да даде възможност за дипломатически преговори, заяви посланикът на САЩ в ООН Майк Уолц в интервю за „Фокс Нюз" (Fox News).

„Цените на петрола отбелязаха рязък спад в началото на търговията, тъй като САЩ и Иран се въздържаха от по-нататъшни военни действия, което даде първите осезаеми признаци за потенциално облекчаване на напрежението", посочват анализатори на Ай Ен Джи (ING).

По думите им движението на пазара показва колко силно инвеститорите очакват положителни сигнали за деескалация на конфликта.

Въпреки това данни на компанията за проследяване на корабоплаването „Кеплър" (Kpler) сочат, че през уикенда през Ормузкия проток са преминавали по-малко от 10 танкера за суровини дневно.

Според анализатора Саул Кавоник от „Ем Ес Ти Марки" (MST Marquee) възстановяването на трафика през протока вероятно ще бъде постепенно, тъй като превозвачите ще изчакат допълнителни гаранции за сигурността, преди да възобновят нормалната си дейност.

Междувременно корабоплаването през протока Баб ел Мандеб също остана затруднено, след като йеменските хуси атакуваха саудитски петролни съоръжения по крайбрежието на Червено море.

Въпреки днешния спад на цените някои анализатори смятат, че пазарът ще продължи да получава подкрепа, ако рисковете за доставките от Близкия изток и войната между Русия и Украйна се запазят.

Анализатори на Ю О Би (UOB) отбелязват, че разширяването на конфликта в Близкия изток към Червено море, както и продължаващите атаки срещу руска енергийна инфраструктура, могат да доведат до продължителни затруднения в доставките на суров петрол, което би поддържало цените на високи равнища и би увеличило риска от по-висока глобална инфлация.

През уикенда бившият енергиен министър Александър по бТВ, че ако ескалацията в Персийския залив продължи, цената на бензина в България устойчиво може да надхвърли 2 евро за литър в близко бъдеще. По думите му при устойчив петрол над 100 долара рискът вече не е само по-висока цена на бензина, а нова вълна през транспорта, храните, лихвите и изпълнението на бюджета.