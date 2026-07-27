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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23290051 www.24chasa.bg

Китайските електромобили разширяват глобалното си присъствие чрез пълна индустриална верига

КМГ

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Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Китайската индустрия за автомобили с нови енергийни източници преминава от износ на готови продукти към изграждане на местни производствени и технологични екосистеми в чужбина.

През 2025 г. Китай е изнесъл 2,615 млн. електромобила и други автомобили с нова енергия, което е ръст от 103,7% спрямо предходната година. През първата половина на 2026 г. износът достигна 2,355 млн. броя, увеличение от 120% на годишна база.

Китайските компании вече инвестират в локални производствени мощности, сервизни мрежи и партньорства, което допринася за създаване на работни места и ускоряване на зеления транспорт в различни държави.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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