КЗК наложи санкция от 15 хил. евро, при проверка за картел фирма изтрила мейли и чатове

Комисията за защита на конкуренцията наложи санкция от 14 747,83 евро на фирма, която не съдействала при проверка, част от разследване за картел. Санкцията е в рамките на максимално допустимия по Закона за защита на конкуренцията размер – до 1% от приходите на проверяваното предприятие за предходната финансова година, съобщават от пресцентъра на КЗК.

През април екипи на органа заедно със служители на МВР и след съдебно разрешение, направиха проверки на място в офиси на фирми по разследване за картел при обществени поръчки за доставка, монтаж и поддръжка на IT оборудване.

В хода на проверката в работните помещения на едно от дружествата възникнаха затруднения, които възпрепятстваха провеждането ѝ. По време на проверката са изтрити имейл кореспонденция и съобщения от чатове от приложение. За друго приложение за чатове пък е прекъснат достъпът.

Комисията приема, че дружеството не е изпълнило задължението си за оказване на съдействие по чл. 46 във връзка с чл. 50 от Закона за защита на конкуренцията, като с действията си възпрепятства упражняването на контролните правомощия на КЗК.

При извършване на проверки на място служителите на КЗК имат право да получават достъп, да преглеждат и да изземват документи и записи, свързани с работата на дружествата, независимо от носителя, на който се съхраняват.

При определяне на санкцията Комисията отчете характера и тежестта на нарушението. Наложената имуществена санкция е в рамките на максимално допустимия по закон размер и цели да спре подобни нарушения, които възпрепятстват ефективното упражняване на правомощията на антимонополния орган.

Решението подлежи на обжалване.