От 1 август ще обработват камиони до 3,5 тона на ГКПП Малко Търново

От 1 август на Митнически пункт (МП) „Малко Търново" ще започне обработката на товарни превозни средства с допустима максимална маса до 3,5 тона, превозващи стоки, съобщиха от Агенция „Митници".

За преминаването и митническата обработка на превозните средства ще бъдат необходими валидни транзитни и митнически документи, а при необходимост – съответните разрешителни за пътни такси и разрешителни режими. Товарните автомобили до 3,5 тона трябва да притежават и валидни лицензи за превоз на товари, както и необходимите разрешителни за международен превоз.

От Агенция „Митници" допълниха, че създаването на условия за преминаване на стоки с лекотоварни превозни средства до 3,5 тона е в изпълнение на договореност с турската митническа администрация.

Директорът на Агенция „Митници" Николай Шушков е посетил в неделя МП „Малко Търново" и е провел онлайн среща с представители на турската митническа администрация за уточняване на организацията по обработката. От българска страна са създадени всички необходими условия митническата обработка на товарни превозни средства до 3,5 тона с товар да започне от 1 август, допълниха от Агенция „Митници".

В началото на юли директорът на Агенция „Митници" Николай Шушков и заместник-министърът на търговията на Република Турция Сезаи Учармак проведоха работна среща, на която обсъдиха предприетите мерки от двете страни на границата във връзка с интензивния трафик на леки автомобили и пътници в началото на ваканционния сезон, както и пътуванията на турски граждани, живеещи в Западна Европа, припомня БТА.