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„Токуда Банк ЕАД публикува на своята интернет страница Годишен финансов отчет за 2025 г. и Годишно оповестяване съгласно чл. 70 от ЗКИ и част VIII от Регламент на ЕС 575/2013 за 2025 г.: https://www.tokudabank.bg/bg/za-bankata/godishni-otcheti/.“