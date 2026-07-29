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Годишен финансов отчет на Токуда Банк ЕАД advertorial icon

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„Токуда Банк ЕАД публикува на своята интернет страница Годишен финансов отчет за 2025 г. и Годишно оповестяване съгласно чл. 70 от ЗКИ и част VIII от Регламент на ЕС 575/2013 за 2025 г.: https://www.tokudabank.bg/bg/za-bankata/godishni-otcheti/.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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