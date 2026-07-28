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Инфлацията се забавя, но цените – не! Еврото ли е виновно?

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„24 часа" и УНСС ще анализират по-високите сметки в първата година с евро

За пръв път от есента на 2025 г. националната статистика отчете спад на цените в България. Домати, краставици, дизел – всичко това наистина поевтиня през юни. Въпреки това хотелите, ресторантите, фризьорите и автосервизите очевидно продължават да пишат по-високи сметки.

„24 часа“ и Университетът за национално и световно стопанство започват съвместна проверка по европейски проект "Еврото с надбавка", която ще търси отговор на два конкретни въпроса:

Докладите на ЕЦБ и ЕК, дадоха зелена светлина за приемане на еврото от 1 януари 2026 г.
Докладите на ЕЦБ и ЕК, дадоха зелена светлина за приемане на еврото от 1 януари 2026 г.

1.      Колко от това поскъпване може да бъде обяснено с прехода към еврото?

2.      Каква част от завишените разходи се дължи на нещо съвсем друго -  и какво е то?

Едно кафе за 1,20 лв. струва точно 0,61 евро по фиксирания курс 1,95583. Ако собственикът на заведението е решил да го закръгли на 0,70 евро – „за по-лесно“, „заради монетите“, „и без това всички го правят“ – клиентът плаща с около 14% повече, без никой да е обявявал повишение. Тази надценка се вижда в статистиката.

Не се вижда обаче откъде идва. Индексът на потребителските цени регистрира, че кафето е поскъпнало. Той не може да каже дали причината е по-скъпото зърно, по-високата заплата на баристата, или закръглянето.

Точно тази разлика – между това, което цените показват, и това, което ги е предизвикало – е предметът на проучването, което провеждат екипи на „24 часа” и УНСС.

Юни беше добър месец. На хартия

Данните на Националния статистически институт за юни изглеждат като облекчение. Месечната инфлация е минус 0,9% – първата дефлация от есента на 2025 г. Годишната се забави до 5,4%.

Разбивката обяснява откъде идва спадът. Транспортът поевтиня с 3,3% за месец, храните и безалкохолните напитки – с 1,9%, облеклото и обувките – с 1,1%. Дизеловото гориво падна с 9,4%, пропан-бутанът за автомобили – с 14,1%.

На зеленчуковия щанд промяната беше още по-драстична: краставиците са с 25,8% по-евтини от май, тиквичките и патладжаните – с 25,7%, пиперът – с 20,9%, доматите – с 20,2%, зелето – с 15%, картофите – с 10,5%.

Но да погледнем другата колона на същата таблица!

„Услуги на ресторанти и хотели“ – увеличение с 1,5% за един месец. Услугите по настаняване сами по себе си – с 6,3%. Образователните услуги – с 0,5%. Здравеопазването – с 0,2%. Лекарските услуги – с 1,2%, стоматологичните – с 1%. Бръснаро-фризьорските услуги и услугите за поддържане на добър външен вид – с 0,8%. Шофьорските курсове – с 0,7%. Поддържането и ремонтът на автомобил – с 0,5%.

На годишна база разликата между двата свята става трудна за пренебрегване. Храните са поскъпнали с 2,4% спрямо юни 2025 г. Услугите – със 7,7%. Общественото хранене – с 10,1%. Ресторантите и хотелите – с 9,6%. Образователните услуги – с 9,4%. Транспортът – с 16,8%. Личните грижи, измерени по хармонизирания европейски индекс, са нагоре с 10,3%.

С други думи: поевтиня това, което купувате всеки ден и забравяте на минутата. Поскъпна това, за което плащате рядко, но помните дълго – ремонтът, курортът, зъболекарят, вечерята навън.

За най-бедните 20% от домакинствата картината е още по-конкретна. Малката потребителска кошница от 100 жизненонеобходими стоки и услуги е паднала с 1% за месец, но на годишна база е нагоре с 2,7%, а услугите в нея – с 3,9%. Натрупаната инфлация за последните три години е 12,8%. За последните пет – 43,3%.

България вече е трета в ЕС по темп на поскъпване

Евростат потвърди в средата на юли, че годишната инфлация в България за юни е 5,2% по хармонизирания индекс – трета по големина в Европейския съюз след Румъния с 9,2% и Литва с 5,4%. Средното за еврозоната е 2,8%, за целия ЕС – 2,9%. През април и май България беше на първо място сред страните от валутния съюз с 6,3%.

Забавянето е реално. Но дистанцията спрямо останалите остава: страната ни поскъпва почти двойно по-бързо от средното за еврозоната, а Евростат посочва като основни двигатели именно услугите – хотели и ресторанти, образование, здравеопазване. В цялата еврозона услугите са добавили 1,51 процентни пункта към общата инфлация през юни.

Банкноти в евро
Банкноти в евро

Какво се случи в Словакия и Естония

Ако това ви звучи познато, то е защото се е случвало и преди.

Словакия влезе в еврозоната на 1 януари 2009 г., Естония – на 1 януари 2011 г. И в двата случая официалните оценки на Евростат бяха успокоителни. За Естония еднократният ефект от смяната на валутата върху инфлацията е изчислен между 0,2 и 0,3 процентни пункта. За Латвия, влязла през 2014 г. – между 0,12 и 0,21 пункта. За Хърватия през 2023 г. – между 0,08 и 0,22%.

Изводът на европейската статистика беше един и същ във всички доклади: ефектът е забележим, но не е от величина, която да движи общата инфлация.

Академичните изследвания на микрониво обаче намират нещо друго. Ръстът не е разпределен равномерно – той се концентрира в услугите и в нетъргуемите стоки, тоест точно там, където потребителят няма алтернатива и не може да сравни с внесен продукт. Изследването на Мирослав Беблави за Словакия, публикувано от Центъра за европейски политически изследвания в Брюксел, установява висока инфлация при нетъргуемите стоки едновременно на макро- и на микроравнище, свързана и със самата смяна на валутата. Работни материали на Европейската централна банка върху естонските данни намират, че най-силният ефект при храните е дошъл половин година преди самото въвеждане на еврото.

Хипотезата, от която тръгва нашето разследване, е че в Словакия независими изследователи са документирали кумулативен ръст от 4,4% над официално отчетената инфлация през първата година – основно чрез търговци, използвали закръглянето при конвертирането, за да вградят скрити надценки. Дали подобна разлика съществува и в България, е емпиричен въпрос. Именно на него ще отговорим.

Има и още едно обстоятелство от словашкия и естонския опит, което заслужава внимание: в двете страни еврото влезе в момент на забавяща се инфлация. Хората усетиха поскъпване тъкмо когато статистиката показваше обратното.

Защо в България рискът е по-голям

България влиза в еврозоната от най-ниската позиция в съюза. По предварителни данни на Евростат за 2025 г. брутният вътрешен продукт на човек, изчислен по паритет на покупателната способност, е 68% от средното за ЕС – наравно с Гърция и най-ниското равнище в целия съюз, при средно около 41 600 евро.

Това има пряко следствие за темата ни. Малко, системно ценово изкривяване – две-три стотинки на артикул, петдесет цента на услуга – е практически невидимо в обобщената статистика, но не и в бюджета на пенсионер, на семейство с един доход или на човек в малко населено място, където няма конкуренция между три вериги.

Защитата на потребителя при валутен преход е уредена на европейско равнище – Регламент (ЕО) № 1103/2001 съдържа правилата за превалутиране и закръгляне. Прилагането обаче е делегирано на националните органи. Тоест каква защита получава българският потребител зависи не от Брюксел, а от Комисията за защита на потребителите, НАП, КЗК и от текстовете, които парламентът е приел.

Тези органи не бездействат. Комисията за защита на потребителите наложи 20 000 евро санкция на ВиК дружество за смяна на пломба на водомер – услуга, която до 31 декември 2025 г. е струвала 11 лв., а от 1 януари 2026 г. – 13,80 евро, или 145% повече.

По Черноморието само през юни бяха извършени над 130 проверки на плажове и заведения; нарушения са установени в под 10% от случаите, а общо наложените санкции по линия на прехода вече надхвърлят 1,5 млн. евро.

През юни парламентът разшири правомощията на КЗП – глобите за необосновано повишаване на цените вече са от 10 000 до 100 000 евро за фирми, а предприятия с пазарен дял над 50% трябва сами да доказват, че не злоупотребяват с позицията си.

1500 акта за необосновано повишение на цените са издали НАП от началото на 2026 г.
1500 акта за необосновано повишение на цените са издали НАП от началото на 2026 г.

Въпросът, който никой досега не е поставял системно, е друг: достатъчно ли е всичко това? Има ли контролът инструменти да улови не единичния случай със 145% скок, а разпръснатата, дребна, търпелива надценка в хиляди обекти едновременно?

Защо точно сега

Защото прозорецът се затваря – и то буквално.

Периодът на двойно обозначаване на цените в левове и в евро започна на 8 август 2025 г. и приключва на 8 август 2026 г. С него отпада и специалният режим, който забранява на търговците да вдигат цени без обективна икономическа причина и им дава пет работни дни да представят обосновка, когато КЗП поиска.

След тази дата остават общите правила за защита на потребителите. Остава и задължението на големите търговци да публикуват ежедневно крайните си цени в машинно четим формат – данни, които възнамеряваме да използваме.

Второто съображение е методологично. Международният опит показва, че ценовите изкривявания от валутен преход са най-откриваеми през първите 6 до 12 месеца. След това те се превръщат в новата база – потребителят свиква, статистиката ги приема за нормални, а регулаторът вече няма с какво да ги сравни. Разследванията, правени след осемнадесетия месец, редовно се сблъскват с консолидирани фирмени архиви и сменени служители.

Какво следва

До декември предстоят между 8 и 10 материала, изградени върху резултатите от иконометричния анализ на нашето проучване. Ще публикуваме интерактивен инструмент за проследяване на цените, а данните ще бъдат отворени за всеки, който иска да ги провери.

Всичко това има значение и извън България. Полша, Румъния, Унгария и Чехия предстои да минат по същия път. Методологията, която прилагаме, ще бъде публично достъпна – така че следващият, който влиза в еврозоната, да може да провери цените си сам.

Едно уточнение, което смятаме за важно още на този етап. Ние не твърдим, че някой е злоупотребил. Възможно е анализът да покаже, че цените в България са се движили в очакваните граници и че единствените причини за поскъпването са сезонността, разходите за труд, електроенергията и наемите – обяснението, което дава и самият НСИ за сектора на услугите.

Ако това се окаже така, ще го напишем. Първото научно потвърждение, че преходът е бил чист, е също толкова важен резултат – и в момента липсва точно толкова, колкото и обратното доказателство.

Ако сте забелязали цена, която не се връзва – в квартална фризьорница, в аптека, в сервиз, в хотел – пишете ни. Проверката започва от такива наблюдения.

Този материал е част от съвместно проучване на „24 часа“ и Университета за национално и световно стопанство по програмата Journalism Science Alliance. 

Докладите на ЕЦБ и ЕК, дадоха зелена светлина за приемане на еврото от 1 януари 2026 г.
Банкноти в евро
1500 акта за необосновано повишение на цените са издали НАП от началото на 2026 г.

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