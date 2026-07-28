На прага на август свободните зони на плажа отесняват, цените на сянката като преди, но в евро

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Безплатната ивица се пълни до обед, но когато слънцето напече, се опразва

Българите предпочитат да им е удобно и да не се прескачат между чадъри, хладилни чанти и тонколони

С наближаването на отпускарския август полупразните доскоро платени зони на българските плажове започват да се пълнят. По закон конкуренция им - свободната зона, трябва да е 50% от територията на плажа.

“Хората предпочитат удобствата. Ще дадат повече пари за плаж, но

ще се излегнат под чадър с шезлонг и меки шалтета, вместо да се зариват в пясъка”,

споделят личните си впечатления концесионери.

Цените на сянката по Южното Черноморие варират от 60 цента до 45 евро в зависимост от плажа.

Бургаският Северен плаж е най-евтин, докато на къмпинг “Веселие” край Созопол два шезлонга с чадър пред едно от заведенията излизат 45 евро. В цената влиза и ползване на плажна кърпа, което явно минава за екстра. Ивицата е празна, докато на метри от нея са нагъсто побитите чадъри на свободно плажуващите. В района вече има и плажове, където за удобства на сянка е въведена минимална консумация от 60 евро в заведение.

Според редовни летовници обаче дори и най-скъпите зони ще се запълнят през август.

По Южното Черноморие цените за сянка са като миналогодишните, но превалутирани в евро. На Несебър - юг и плаж Харманите в Созопол чадър и шезлонг са по 4,90 евро, а на централния плаж в Созопол се плаща по 3,58 евро.

На старите цени без завишение, но в евро, са сянката и шезлогът на Южния плаж в Слънчев бряг, където струват по 5,11 евро.

Проверка на “24 часа” показа, че безплатните зони се посещават предимно от по-възрастни хора и се опразват по обед, когато слънцето започва яко да напича.

Ползват ги и млади хора,

докато работещите предпочитат да си платят

и да се излегнат на шезлонг. “Цяла година съм работил и не искам за едни 70-80 евро да си развалям почивката, а да си я изкарам като бял човек. Предпочитам да ги платя за чадър и шезлонг на семейство, с които сме за една седмица на море, отколкото да се търкаляме на хавлии по пясъците”, казва мъж от Стара Загора, отседнал в Созопол с жена и дете.

Със сигурност на свободните зони няма да видите чужденци. Летовниците от други държави не си и помислят да легнат на пясъка сред хвърчащи топки, гърмящи тонколони и хладилни чанти. Няма ги и руснаците, които преди години разпъваха чадъри там.

По-младите обаче не мислят така. “Все ни е едно къде ще легнем, важното е да сме на сянка”, вдигат нехайно ръце тийнейджъри на бургаския плаж, които са се събрали на белот под един чадър на безплатната зона.

“Всеки има право на избор. Но като избираш платена зона, избираш сигурност, чистота, ред, спокойствие и по-малко шум, за което се грижи стопанинът на плажа”, казва концесионерът на ивицата в Крайморие Николай Димитров.

За разлика от други услуги и стоки цените на плажните принадлежности не са се повишили, твърди той. Фиксирани са в договора с държавата и с всяко вдигане над тавана концесионерите рискуват солени глоби.

Дали свободните зони ще се напълнят, ще си проличи през август.

“Който си е плащал миналата година, го прави и сега. Нямаме оплаквания от клиенти,

запазили сме цените от 2025-а, само сме ги превалутирали - по 3,50 евро е цената на чадър и шезлонг, комплектът е 10 евро”,

каза за “24 часа” Андрей Василев от фирмата концесионер на варненския плаж.

Сезонът започна малко по-късно заради юнските дъждове, но драстична промяна от миналата година няма.

На юг от Варна, в курорта Шкорпиловци, в платената зона се виждат празни кресла, но денят е делничен. На централния плаж комплектът от изплетени от ратан чадъри с меки подложки на шезлонгите е 20 евро,

столчета и пуфове се плащат отделно

Традиционно тук са и желаещите за див и неохраняем плаж в близост до дюните. За мнозина именно усещането за свобода и простор е търсеният лукс и дори и да могат да си позволят ежедневния разход за платена сянка и легло, предпочитат да странят от тези зони.

Всяка година има недоволни от размера на свободната зона, които я виждат захвърлена в най-тясното и непривлекателно място на иначе красив плаж.

Традиционно в социалните мрежи туристи се оплакват, че на някои варненски плажове платените чадъри заемат твърде голяма част от пясъчната ивица.

В Гърция глобяват дори за музика на брега

В разгара на летния туристически сезон гръцките власти затегнаха силно правилата за безопасност и добро поведение и налагат големи глоби. В някои случаи санкциите достигат десетки хиляди евро. Те не са нови, съществуват от години, но това лято властите следят по-строго за спазването им.

За използването на падълборд правилото е, че на дъската трябва да се намира само едно лице, което трябва да носи спасителна жилетка и да се движи в разрешената зона, т.е. до шамандурите или на разстояние до 500 метра от брега.

За липса на спасителна жилетка глобата е 250 евро, а движението извън разрешената зона може да доведе до глоба между 50 и 200 евро. Забранява се употреба на падълборд след залеза и преди изгрева на слънцето.

Любителите на плажния тенис трябва да знаят, че тази активност е позволена само на специално определените места, където такива съществуват. В противен случай, ако останалите посетители бъдат обезпокоени или бъде застрашена безопасността им, глобата е от 100 до 1000 евро в зависимост от сериозността на нарушението.

Използването на високоговорители по плажовете в Гърция, може да доведе до глоби от 200 до 500 евро, а когато нарушението е свързано с плавателни съдове, санкцията може да достигне до 2000 евро.

Особено сурови са наказанията за замърсяване на морето, което включва и това да не си събереш остатъците от храна, когато си тръгнеш от плажа. Глобите започват от по-ниски стойности, но в сериозни случаи могат да достигнат и до 58 хиляди евро.

За дивото къмпингуване е предвидена глоба от 300 евро на човек, а в зависимост от вида и тежестта на нарушението може да бъде задействана и съдебна процедура.

Туристите са длъжни да почистят мястото си, преди да напуснат плажа. При замърсяване на плажа или морската вода се налагат високи санкции.

От полицията съобщават, че продължават масовите нарушения на забраната за свободно къмпингуване. Глобата за това е 300 евро на човек.

В южната ни съседка е забранено и шофирането с неподходящи обувки.

