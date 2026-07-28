Ипотеките поевтиняха още и всяка четвърта се предоговаря

Това е живот на ръба, лудост, прегряване, реагира икономистът Лъчезар Богданов

Лихвите по ипотечните заеми продължават да се понижават - през юни спрямо май т.г. средната лихва по тях е паднала до 2,41%, а разходите за обслужването им – до 2,75%, показва статистиката на централната банка, публикувана в понеделник.

Очаквано новите заеми за месец са се увеличили с 28,4%, достигайки 767,1 млн. евро. Данните показват още, че същия ръст – 28,4%, са отбелязали предоговорените кредити и тези за рефинансиране. Към юни те са с 33,9 млн. евро повече и общият им размер вече е 153,2 млн. евро. Това означава, че всеки четвърти заем се рефинансира или предоговаря.

Това най-често се прави с цел изтегленият преди това кредит с по-висока лихва да стане по-изгоден

“Живот на ръба, лудост, прегряване - както искате го наричайте! За юни банките са отпуснали нови кредити на домакинствата за над 1,2 милиарда евро, приблизително по 600 млн. евро жилищни и потребителски. Отново за един месец! И това след приспадане на заемите за рефинансиране на стари дългове. Целият този ресурс се изсипва на пазара, причинява инфлация и увеличаване на търговския дефицит”, реагира икономистът от ИПИ Лъчезар Богданов малко след като по обед БНБ публикува данните.

“България вече година и половина отчита най-висок ръст на потреблението на домакинствата в целия ЕС - с темпове от 2 до 3 пъти по-високи от растежа на икономиката.

Животът назаем не може да продължи безкрайно,

а неизбежното охлаждане ще бъде болезнено за всички”, написа той в личния си профил във фейсбук.

Според данните на централната банка трети пореден месец потребителските заеми ускоряват ръста си, макар да са все още далеч под този на ипотечните кредити. Основната причина в момента и при тях е поевтиняването – за месец с по 0,19 пункта съответно до 8,76 и 9,06%.

Така обемът на новите кредити за потребление нараства с 18,1%, или със 105,8 млн. евро до 691,2 млн. евро. Предоговорените и рефинансираните потребителски заеми също растат - за месец са 11,4 млн. евро, а общата сума вече е 92,8 млн. евро.

Както и досега,

поскъпването на всички останали кредити продължава с изключение само на овърдрафта,

който е спаднал с 0,05 пункта, но все още е висок - 13,2%.

Най-скъпи остават заемите по кредитните карти извън гратисния период - с ново увеличение с още 0,04 пункта те са вече 21,16%.

Има добра новина за притежателите на депозити – тенденцията лихвите по тях да растат, продължава. През юни 2026 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет нараства с 0,24 пр. пункта до 1,57% и съвсем очаквано новите са с 45,1%, или със 132,1 млн. евро повече, а общата сума вече е 425 млн. евро.

В края на юни 2026 г. 105,6 млрд. евро обслужват оборота на стоки и услуги, отчитат от БНБ. Ръстът при кредитирането на неправителствения сектор е 16,2% за година и към юни вече е 65,4 млрд. евро, като за месец се е увеличил с близо 1 милиард евро. От тези пари близо половината - 31,5 млрд. евро, са на домакинствата.