„Порше“ обяви съкращаването на още 5000 работни места в Германия до 2035 г.

„Порше" ще съкрати още 5000 работни места в Германия до края на 2035 г. като част от план за преструктуриране на автомобилната компания на стойност 2,1 млрд. евро (2,4 млрд. долара), насочен към възстановяване на рентабилността. Това съобщи днес ДПА, позовавайки се на изявление на германския производител, предаде БТА.

Компанията със седалище в Щутгарт съобщи, че допълнителните съкращения ще засегнат региона на Щутгарт, където е основният производствен център на „Порше", както и центъра за научноизследователска и развойна дейност във Вайсах.

Компанията и централният ѝ работнически съвет се споразумяха да удължат гаранциите за сигурност на работните места и в двата обекта до края на 2035 г., като дотогава декларираха, че няма да има принудителни съкращения по оперативни причини.

Съкращенията ще бъдат извършени по социално отговорен начин – предимно чрез естествено текучество на персонала, пенсиониране, поетапни програми за предсрочно пенсиониране и споразумения за доброволно прекратяване на трудовите договори, съобщи още „Порше".

В преговорите участваха както профсъюзът „И Ге Метал" (IG Metall), така и работодателската асоциация „Зюдвестметал" (Südwestmetall). Целта на мерките е да се засили конкурентоспособността на компанията, като същевременно се запазят възможно най-много работни места в дългосрочен план.

„Порше" е един от многото германски автомобилни производители, чиито печалби се сринаха на фона на нарастващите разходи и ожесточената конкуренция на ключовия китайски пазар, припомня ДПА.

Така нареченият „Пакет за бъдещето" на компанията предвижда инвестиции на обща стойност 2,1 млрд. евро, за да се гарантира бъдещото производство на двувратите спортни автомобили на „Порше" в Цуфенхаузен, северно от Щутгарт, като същевременно научноизследователската и развойната дейност ще останат съсредоточени във Вайсах.

Като част от мерките за икономии, увеличенията на заплатите на служителите на „Порше" ще бъдат частично отложени до 2035 г., коледните премии ще бъдат намалени, а премиите за постигнати резултати ще бъдат по-тясно обвързани с резултатите на компанията.

Повечето мениджъри ще се откажат от увеличения на основната заплата през 2027 и 2028 г., а на служителите ще бъде позволено да работят от вкъщи максимум осем дни месечно вместо 12, както беше досега.

„Порше" представи програма за преструктуриране през февруари 2025 г., която предвиждаше съкращаването на около 1900 работни места в региона на Щутгарт до 2029 г. Обявените сега мерки идват в допълнение на вече предприетите през миналата година, когато „Порше" съкрати работни места в завода си в Лайпциг и закрива три дъщерни дружества, в които работеха около 500 души.

Към края на 2025 г. за „Порше" работят около 20 600 души в региона на Щутгарт при около 22 200 година по-рано. В световен мащаб производителят на луксозни спортни автомобили е наел близо 41 800 души.

Миналата седмица германски медии съобщиха, цитирайки с въпроса източници, че „Порше" планира да намали броя на служителите си с още 5000.