200 млн. евро нови инвестиции в Шумен

В Индустриална зона Шумен са в процес нови инвестиции и разширяване на производства за над 200 млн. евро. Това стана ясно по време на среща с представители на компании от зоната с вицепремиера и министър на икономиката Александър Пулев. “Индустриална зона Шумен е пример за това как трябва да се развиват индустриалните паркове в България. Областта е ключов индустриален център за Северна България и има всички предпоставки да привлича нови инвеститори, да разширява съществуващите производства и да създава качествени работни места. Именно такива региони трябва да бъдат двигателят на икономическия растеж на страната”, заяви Пулев.

60 млн. евро например инвестира “ЕНПАЙ Трансформър Компонентс България” за изцяло ново производство на трансформаторен борд и разширяване на вече съществуващия капацитет за компоненти за трансформатори с 10 хил. тона. Продукцията е предназначена за високоволтови и HVDC трансформатори. С това ще се създадат 100 нови работни места.

Увеличаване на дейността си планират фабрика за производство на алуминиеви капачки, на високотехнологични кабели и на алуминиеви PVC дограми.

“Финикс Уинд” - инвеститор от Търговище, пък планира да изгради система за съхранение на електроенергия с батерии с мощност 150 мвт и капацитет 300 мвтч, съобщи местният сайт shumenonline.

Пред вицепремиера представители на бизнеса поставиха като основни приоритети изграждането на нови електрически подстанции, увеличаването на електрическите мощности, подобряването на транспортната инфраструктура и ускоряването на процедурите по реализация на инвестиционните проекти.

“В управленската програма ще заложим всички необходими инструменти, които да подкрепят регионите и индустрията. Няма да има изненади – изпълняваме ангажиментите, които поехме пред бизнеса. Ще развием енергийната обезпеченост, транспортната свързаност и индустриалната инфраструктура, защото това е фундаментът за привличането на нови инвестиции и създаването на качествени работни места”, отвърна им Пулев.

И припомни, че в бюджета за 2026 г. правителството е осигурило 200 млн. евро в подкрепа на енергоемките предприятия и още 60 млн. евро за насърчителни мерки по инвестиционни проекти. А за догодина обеща да заложи всички необходими инструменти за развитие на индустрията, модернизация на инфраструктурата и подкрепа за регионите.

