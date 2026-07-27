Държавата пое нов дълг от 100 млн. евро

Министерството на финансите емитира нов дълг в размер на 100 млн. евро на вътрешния пазар на аукцион, проведен днес, става известно от съобщение на интернет страницата на Българската народна банка (БНБ).

Предложените държавни ценни книжа, които са от емисия № BG 20 301 26 119, са със срочност 5 години и годишен лихвен процент от 2,75 на сто.

До участие в аукциона бяха допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 183 950 000 евро, в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 11 200 000 евро, като постигнатият коефициент на покритие е 1,84, пише в съобщението. Съгласно взетото от Министерството на финансите решение, бяха одобрени поръчки в размер на 100 000 000 евро номинална стойност, в т.ч. несъстезателни поръчки в размер на 11 200 000 евро.

Постигнатата доходност на аукциона възлиза на 3,43 на сто. Това бе четвърто преотваряне на същата емисия 5-годишни ДЦК през тази година. На предходните три аукциона, на които бяха емитирани ДЦК за по 150 млн. евро от същата емисия, бе постигнатата средна годишна доходност съответно от 2,94 на сто през януари, 3,03 на сто през март и 3,33 на сто през април.

Днешният аукцион е десетият от началото на тази година на вътрешния пазар. Размерът на новия дълг, набран на вътрешния пазар, през тази година възлиза на 1,51 млрд. евро, докато общият размер на поетият дълг през 2026 година достига 4,01 млрд. евро. На 7 юли тази година България успешно емитира облигации в три транша за 2,5 млрд. евро на международните капиталови пазари, пише БТА.

Според Закона за държавния бюджет за тази година максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през 2026 г., е 10,1 млрд. евро, включително заем до 3,261 млрд. евро по европейския инструмент „Мерки за сигурността на Европа“ (SAFE) за укрепване на отбранителната индустрия. Очаква се държавният дълг да достигне 37,7 млрд. евро към края на годината, или 30,1 на сто от БВП.