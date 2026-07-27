Шефът на КЗП: Не намираме много тревожни тенденции при цените по Черноморието

Като цяло не намираме много тревожни тенденции по ценообразуването по нашето Черноморие. Това каза Александър Колячев - временно изпълняващ длъжността председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП)

„Проверяваме съмнителните цени. Към момента имаме засилен контрол по Българското Черноморие. Командировали сме служители и от други населени места, за да помогнат на колегите ни. Правим постоянен контрол и на цените, и на обявяването в двете валути, което в момента все още е активно. Имаме добри резултати от проверките ни по Черноморието. Имахме съвместни проверки с Министерството на туризма", посочи Колячев пред bTV.

По думите му съмнително завишените цени са само единични случаи, които са извадени от контекста. „Като цяло не намираме много тревожни тенденции по ценообразуването по нашето Черноморие. Курортите са вече пълни, така че сезонът би следвало да се отчете като успешен".

„Съставят се актове там, където има нарушения на нашето законодателство. Следват и наказателни постановления. В повечето случаи, когато една институция разкрие, че някой необосновано вдига цените, този човек автоматично ги променя", посочи Колячев.

Той посочи, че в момента има голяма численост на проверяващи инспектори по Черноморието - както на КЗП, така и на Националната агенция за приходите (НАП). Така че българските граждани следва да бъдат доволни".

„Това, което се изнася от НСИ - данните по отношение на месечната инфлация и годишната инфлация, е обнадеждаващо за нас. Месечната инфлация счупи своя тренд на ежемесечно покачване и към момента за месец юни е обявена инфлация от 2%, при поевтиняване на храните. Храните от малката потребителска кошница поевтиняха дори до 2,5%", сподели Колячев.

По думите му същата тенденция се наблюдава и в сайта „Колко струва?". „Даже за юли се очаква тя да бъде още по-добра".

„Сезонността на продуктите е един от факторите за поевтиняването, но стремежът и действията на правителството, особено с инициативата „Кошница за грижа", както и други инициативи и законодателни промени, които се предвиждат и вече са въведени, със сигурност допринасят за този положителен тренд", смята председателят на КЗП.

Той сподели, че участниците в „Кошница за грижа" продължават да увеличават броя си. Към момента участниците са 14. „Със сигурност инициативата е разпознаваема от потребителска гледна точка", смята той.

Колячев обясни, че продуктите се намират в съответните щандове. „Имат отличителни знаци и това е съгласувано и с нас от всяка една от веригите. Целта е стабилност, предвидимост и отговорност към българските потребители".

„Тази мярка категорично работи. И резултатите от нея тепърва ще се наблюдават. Счупихме едната тенденция на ежемесечно покачване на цените. Сега се надяваме тя да продължи", посочи той.

„По отношение на дяловото разпределение сме получили жалба от гражданска инициатива на 21 юли. Още преди това, във връзка с медийни публикации и изяви, ние сме се самосезирали", каза председателят на НАП.

„Изискали сме съответната информация от дяловите разпределители. Очакваме информацията да пристигне при нас, където ще се покаже каква е била сегашната стойност, каква е била предишната цена, дали има икономическа обоснованост на увеличението и кога, както и как, са информирани самите потребители, защото това е също много важно", обясни той.

По думите му месец и половина след като са въведени тези цени, хората разбират директно, че трябва да потърсят информация. „Това е много надлежно от сигнала и ще следваме стъпките, които си имаме в КЗП по този казус".

„За месец май инфлацията е била 6,9%. Това показва, че тя спада. Ще търсим всички икономически предпоставки, които стоят за едно увеличение на цената и то за бъдещ период - 2026-2027 година. Има тенденция на покачване на цените на някои дружества - за една услуга, на други – за повече", сподели той.

Колячев обясни, че безопасността е основен приоритет на КЗП, особено що се отнася до безопасността на децата.

Той призова всички собственици на атракционни да ги приведат в съответствие със законовата рамка. „Безопасността на децата трябва да бъде нашият общ приоритет. Правим много такива проверки. До края на месец август ще бъдат засилени".

„Най-честите нарушения са липсваща документация, изпитвания, проблеми със самите съоръжения. Миналата седмица спряхме водна пързалка, която е насочена пак за деца. Трябва да обърнем по-сериозно внимание там и да проверяваме, докато всички собственици на такива съоръжения не ги приведат в съответствие", допълни Колячев.