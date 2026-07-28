Рискът от сериозни травми при катастрофи е по-голям при жените

Опасността е 60% повече дори и при ниски скорости

Тестовете за безопасност на съвременните автомобили съществуват от десетилетия, а производителите постоянно се хвалят с максималния брой звезди, спечелени на краш тестовете. В лабораториите се използват десетки манекени, симулиращи възрастни, деца, едри мъже или по-дребни жени. На този фон едно ново изследване на Техническия университет в Грац разкрива една различна реалност. При пътнотранспортно произшествие за жените съществува до 60% по-висок риск от сериозно нараняване в сравнение с мъжете. Тази стряскаща разлика се запазва дори в ситуации, в които сблъсъкът се случва с относително ниска скорост.

Експертите са стигнали до тези заключения след статистически анализ на реални пътни инциденти, регистрирани в Австрия в периода от 2012 до 2024 г. На базата на събраните масиви от данни учените са провели физически краш тестове в контролирана среда, комбинирани с напреднали компютърни симулации, проследяващи биомеханичното поведение на човешкото тяло. Резултатите показват, че при сходни удари

жените много по-често страдат от тежки травми на гръдния кош, гръбначния стълб и крайниците

Анализът сочи, че най-уязвимата и застрашена група на пътя са по-възрастните шофьорки и спътнички на предната седалка.

Как е възможно това, след като в тестовите центрове се използват толкова много различни видове манекени? Проблемът се крие в детайлите на самите манекени за краш тестовете. Стандартно използваният в миналото женски манекен, известен като THOR-5F, крие два недостатъка. Той не симулира средностатистическа жена, а миньонче с ръст едва 152 сантиметра и тегло 50 килограма. От друга страна, доскоро този манекен изобщо не е бил вярно анатомично копие на жената, а просто пропорционално умалена версия на стандартния мъжки манекен.

Учените от Грац алармират, че женският организъм изисква напълно специфичен инженерен подход поради коренно различната костна структура на таза, формата на гръдния кош, разположението на раменете и уникалната кинетика на прешлените при камшичен удар. Да тестваш безопасността на жените с умален модел на мъж, е концептуална грешка, която десетилетия наред е излагала нежния пол на реален риск.

Към физиологичните различия се добавя и друг важен, но често пренебрегван фактор: позицията на седене в автомобила. Статистиката показва, че жените много по-често пътуват на пасажерското място до водача. На тази позиция

хората чисто психологически са склонни да се отпуснат повече

- да наклонят облегалката назад или да се отдалечат от арматурното табло. При внезапен сблъсък тази промяна в геометрията на тялото драстично нарушава оптималното разгръщане на въздушните възглавници и ефективността на класическите триточкови предпазни колани, превръщайки пасивната безопасност в капан.

Сериозният обрат в остарелите методи за изпитване започна да се случва едва наскоро. Важна стъпка напред беше направена, след като американските регулаторни органи одобриха за официални тестове ново, изключително високотехнологично поколение манекени, носещо означението THOR-05F. Европейската организация Euro NCAP също внедри модернизирана версия на THOR-5F. Въпреки че той все още представя по-дребните жени,

този нов манекен вече разполага с автентична женска анатомия,

коренно различна и подобрена биомеханика, както и с мрежа от свръхчувствителни сензори. Те са способни да измерят с математическа точност как реалният женски организъм абсорбира кинетичната енергия при тежък удар. Наред с това в тестовите програми навлезе и манекенът SET 50F, който най-накрая улавя пропорциите на средностатистическата съвременна жена - с ръст 162 см и тегло 62 кг.

Част от автомобилните производители и разработчиците на защитни системи отдавна са наясно с пропуските при краш тестовете и се опитват да изпреварят регулациите чрез собствени иновации. Някои модерни модели, сред които и новото електрическо Volvo EX60, вече разполагат с интелигентни, адаптивни предпазни колани.