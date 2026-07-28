Качеството на новите коли се подобрява, но не заради технологиите

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Печелят тези, които връщат стандартните бутони в салона

Качеството на новите автомобили никога не се е подобрявало толкова много за една година, показва американското проучване на JD Power, което е постигнало най-добрите си резултати от 1997 г. насам.

Причината за този скок е изненадваща, защото за първи път технологиите нямат нищо общо с това.

В продължение на 40 години американският институт JD Power изследва новите автомобили. Най-новото годишно проучване, Initial Quality Study (IQS), току-що показа най-добрите резултати от дълго време. Броят на идентифицираните проблеми в новите автомобили е спаднал от 192 на 175 процента, което е най-голямото подобрение на годишна база от 1997 г. насам и четвъртото най-добро представяне за всичките 4 десетилетия.

Критерият IQS

не измерва дългосрочната надеждност, а по-скоро дефектите, регистрирани през първите 90 дни

Те може да включват и бавен екран например, а не регистрирани повреди на двигателя на 100 000 км.

Проучването за 2026 г. се основава на отговорите на 78 514 купувачи на автомобили от моделната година, допълнени от данни за посещения в сервизите.

Проучването на JD Power разкрива един парадокс. Това, което води до повишаване на резултатите, не е нарастващата сложност на автомобилите, а по-скоро тяхното опростяване. Марките, които отбелязват най-голям напредък, са именно тези, които решиха да върнат физическите бутони в салона, да опростят менютата на своите инфотейнмънт системи и да направят контролите по-четливи и интуитивни.

Първото подобрение, цитирано от JD Power, илюстрира идеално тази реалност: поставките за чаши са по-добре позиционирани в салона! Други фактори включват сигнали за асистенция на водача, реалния пробег на електрическите превозни средства и шума от пътя.

Porsche отново е в челните позиции в класациите за качество.

Само една област продължава да се влошава: информационно-развлекателните интерфейси, които остават затруднени от проблеми със свързаността с Apple CarPlay и Android Auto наред с други издънки.

Подобрението в новите коли също така не идва и от все повечето електромобили.

Изводът от изданието на IQS за 2026 г. е кристално ясен: производителите, които отговарят на очакванията на клиентите, не са непременно тези с най-модерните и претрупани с функции екрани,

а тези, които улесняват ежедневната употреба на автомобила

За купувачите, които тепърва избират нова кола, това е сигнал да обърнат внимание не само на списъка с технологични екстри, но и на това доколко лесно и интуитивно работят основните контроли в салона - нещо, което на практика влияе върху удовлетвореността много повече, отколкото изглежда на пръв поглед.