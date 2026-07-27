Надминаваме по цени на дизела 5 държави от ЕС

Въпреки че акцизът върху дизела в България е най-нисък в целия Европейски съюз, цените по бензиностанциите у нас са по-високи от поне 5 държави - Полша, Словакия, Ирландия, Чехия и Хърватска. Това става ясно от данните на портала fuelo.eu, цитирани от депутата от "Демократична България" Владислав Панев във фейсбук.

У нас дизеловото гориво поскъпна сериозно и средната му цена в момента е 1.73 евро за литър. За сравнение в Чехия, Ирландия, Хърватия литърът струва под 1.70 евро. В Полша и Словакия е 1.71. Защо България е с най-ниската акцизна ставка, а дизелът в пет други държави е по-евтин?

Ето какво казва Панев по темата във фейсбук:

Какво означава това? Че надбавките по веригата са много по-високи, отколкото в изброените държави. Че търговците вдигат бързо цените, когато петролът скача. Но забравят да ги намалят при обратната тенденция. Последните дни цената на петрола падна с 15% и видно на други места това вече е отразено.

Това става въпреки гръмките два закона за борба с цените (за конкуренцията и потребителите), които управляващите приеха в началото на мандата си, и за които говорих нееднократно, че само ще увеличат администрацията, но няма да свършат нищо полезно. Така и става.

Това става и въпреки, че имаме рафинерия, управлявана от държавата, на която особен управител е близък лично до премиера Радев. И въпреки, че беше постигнато споразумение с Литаско за възможност швейцарски търговци да търгуват с Лукойл Нефтохим. Пак ли плащаме данък "Русия" и то в разгара на туристическия сезон, когато пътуваме най-много?