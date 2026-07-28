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Любомир Каримански: Намеренията на управляващите за концесиониране не си личат по бюджета

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Любомир Каримански КАДЪР: БНТ

Управляващите заявиха, че ще търсят концесиониране, коeто да подпомогнe по-бързото развитие на държавата. Това не личи от бюджета. За 2026 г. е планирано концесиите да бъдат 0,16% от БВП. През 2027 г. - 0,17%, а през 2028 г. е 0,18%, каза пред bTV Любомир Каримански, член на Управителния съвет на Българската народна банка.

Не може промени и реформи да се правят през преходни и заключителни разпоредби. Недопустимо е също Кодексът за социално осигуряване и Кодексът на труда да се променят през него, каза още той.

Любомир Каримански КАДЪР: БНТ

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