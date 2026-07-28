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Близо 20% от електричеството в Европа е от вятърна енергия през изминалото денонощие

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СНИМКА: АРХИВ

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 19,5 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers, предава БТА.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 16,4 процента от общото количество електроенергия (1165 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 3,1 процента (219 гигаватчаса) от нея.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Черна гора (334,9 процента), Дания (113,6 на сто) и Литва (56,3 процента). В България делът е 2,2 процента.

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Германия (542,2 гигаватчаса), Испания (116,8 гигаватчаса) и Полша (110,7 гигаватчаса), сочи още справката.

В България са произведени 2,8 гигаватчаса.

СНИМКА: АРХИВ

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