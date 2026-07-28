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Икономическата комисия извънредно прие поправки в закон заради "Лукойл"

Албена Арабаджиева

[email protected]

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"Лукойл Нефтохим Бургас"

Целта е да се върне корабното гориво и керосина под наблюдението на особения управител, назначен от държавата

Особеният търговски представител, назначен от държавата в "Лукойл", да наблюдава всички дружества от групата в България, дори и тези, които се занимават само с търговия.

Тези изменения в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, бяха приети на първо четене на извънредна икономическа комисия в парламента. Никой не беше против, но 5-ма се въздържаха. 

Измененията се налагат заради решение на Конституционния съд, който обяви за неконституционни част от разпоредби на закона, свързани с особения управител в обекти от критичната инфраструктура.

Според действащата разпоредба обектите на критична инфраструктура, предназначени за производство, преработка, обработка, съхраняване и пренос на нефт, в т. ч. по тръбопроводи, и на енергийни продукти, подлежат на надзор от министъра на икономиката, инвестициите и индустрията. В тази редакция не се включват обекти, от които се осъществява търговия. Съществуват обаче две отделни търговски дружества, които не извършва преработване или съхраняване, а единствено търговия - „Лукойл - България Бункер" ЕООД и „Лукойл Ейвиейшън България" ЕООД.

С измененията на закона, внесени от Даниел Парушев и депутати от "Прогресивна България", тези две дружества също ще влязат в обхвата на особения управител. 

В противен случай собственикът на "Лукойл" ще има възможност да си назначи собствен управител. Освен това и двете дружества попадат в дерогациите на САЩ и Великобритания, добави Парушев при представянето на законопроекта в комисия.

Генезисът на този законопроект се намира в онази енергийна комисия по време на управлението на ГЕРБ и ДПС, която за 30 секунди гласува законопроект, който даде основание на КС да вземе това решение. Целта е да върнем корабното гориво и керосина при особения търговски представител, допълни Слави Василев, който също е сред вносителите. 

„Лукойл Ейвиейшън България" има 85,71 % пазарен дял като оператор на наземно обслужване на летище „Васил Левски", а на летище Бургас този дял е 90 %. Аналогична е ситуацията и по отношение на „Лукойл - България Бункер", което е основно при бункероването (зареждането с корабно гориво на плавателни съдове) в България, с национално покритие както в Черно море - пристанищата в Бургас и Варна, така и по р. Дунав - Русе, Видин, Лом и б1-ва миля на р. Дунав.

Мартин Димитров от ДБ изрази опасение, че с новите текстове се създава възможност за всяка една бензиностанция да се назначава особен управител. 

Особеният управител на държавата има правомощия да се разпорежда с веригата надолу, няма да има такава опасност, успокои го Слави Василев.

От Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията подкрепиха законопроекта. И отговориха на въпрос на Мартин Димитров дали ще се удължи дерогацията от страна на Великобритания, която изтича на 13 август, че от страна на България всички необходими действия са предприети. 

"Лукойл Нефтохим Бургас"

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