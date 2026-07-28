Икономическата комисия извънредно прие поправки в закон заради "Лукойл"

Целта е да се върне корабното гориво и керосина под наблюдението на особения управител, назначен от държавата

Особеният търговски представител, назначен от държавата в "Лукойл", да наблюдава всички дружества от групата в България, дори и тези, които се занимават само с търговия.

Тези изменения в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, бяха приети на първо четене на извънредна икономическа комисия в парламента. Никой не беше против, но 5-ма се въздържаха.

Измененията се налагат заради решение на Конституционния съд, който обяви за неконституционни част от разпоредби на закона, свързани с особения управител в обекти от критичната инфраструктура.

Според действащата разпоредба обектите на критична инфраструктура, предназначени за производство, преработка, обработка, съхраняване и пренос на нефт, в т. ч. по тръбопроводи, и на енергийни продукти, подлежат на надзор от министъра на икономиката, инвестициите и индустрията. В тази редакция не се включват обекти, от които се осъществява търговия. Съществуват обаче две отделни търговски дружества, които не извършва преработване или съхраняване, а единствено търговия - „Лукойл - България Бункер" ЕООД и „Лукойл Ейвиейшън България" ЕООД.

С измененията на закона, внесени от Даниел Парушев и депутати от "Прогресивна България", тези две дружества също ще влязат в обхвата на особения управител.

В противен случай собственикът на "Лукойл" ще има възможност да си назначи собствен управител. Освен това и двете дружества попадат в дерогациите на САЩ и Великобритания, добави Парушев при представянето на законопроекта в комисия.

Генезисът на този законопроект се намира в онази енергийна комисия по време на управлението на ГЕРБ и ДПС, която за 30 секунди гласува законопроект, който даде основание на КС да вземе това решение. Целта е да върнем корабното гориво и керосина при особения търговски представител, допълни Слави Василев, който също е сред вносителите.

„Лукойл Ейвиейшън България" има 85,71 % пазарен дял като оператор на наземно обслужване на летище „Васил Левски", а на летище Бургас този дял е 90 %. Аналогична е ситуацията и по отношение на „Лукойл - България Бункер", което е основно при бункероването (зареждането с корабно гориво на плавателни съдове) в България, с национално покритие както в Черно море - пристанищата в Бургас и Варна, така и по р. Дунав - Русе, Видин, Лом и б1-ва миля на р. Дунав.

Мартин Димитров от ДБ изрази опасение, че с новите текстове се създава възможност за всяка една бензиностанция да се назначава особен управител.

Особеният управител на държавата има правомощия да се разпорежда с веригата надолу, няма да има такава опасност, успокои го Слави Василев.

От Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията подкрепиха законопроекта. И отговориха на въпрос на Мартин Димитров дали ще се удължи дерогацията от страна на Великобритания, която изтича на 13 август, че от страна на България всички необходими действия са предприети.