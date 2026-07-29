Босът на VW призова ЕС да въведе 35% мито на китайските хибриди

По време на конферентен разговор за обявяване на финансовите резултати на Volkswagen Group за първото полугодие, главният изпълнителен директор Оливър Блум призова Европейския съюз бързо да наложи по-високи тарифи върху plug-in хибридните електрически превозни средства (PHEV), произведени в Китай.

Той отбеляза, че съществуващите допълнителни тарифи за китайските електромобили (BEV) вече са показали първоначална ефективност, но все още не обхващат PHEV. Блум препоръча да се приложи същият подход, използван за електрическите коли - добавяне на допълнително 35% мито в допълнение към стандартното 10% вносно мито.

Блум заяви, че мярката е насочена към създаване на равни условия на европейския автомобилен пазар. Позовавайки се на силната конкуренция от китайските автомобилни производители и високите американски мита, Volkswagen преразгледа прогнозата си за приходите за 2026 г.

Той също така призова ЕС да ускори по-широки протекционистични мерки за автомобилната индустрия, включително насърчаване на политика „Произведено в Европа", определяне на изисквания за местно съдържание, предлагане на държавна помощ и прилагане на стимули за регионално производство - всичко това с цел укрепване на веригите за доставки и намаляване на зависимостта от внос.