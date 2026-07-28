И Renault обвинен в измама с дизелови двигатели

Renault ще бъде изправен пред наказателно производство по обвинения в измами с емисиите като част от скандала "Дизелгейт", съобщиха прокурори в Париж.

По този начин Renault ще стане вторият производител на автомобили във Франция, изправен пред наказателен съд заради скандала, избухнал през 2015 г., когато Volkswagen призна, че е инсталирал софтуер в автомобилите си, който е позволявал показването на по-ниски емисии по време на тестове, отколкото в реални условия на шофиране. Първото заседание по делото срещу Renault е насрочено за април 2027 г.

Френската прокуратура твърди, че автомобилите Renault, произведени между 2009 и 2017 г., са били оборудвани с устройства, които са могли да разпознават тестове за емисии и да позволяват спазването на регулаторните стандарти, докато при нормално шофиране са отделяли по-големи количества вредни газове. Според прокуратурата подобни устройства са допринесли за увеличаване на емисиите на азотни оксиди, които са свързани с развитието на респираторни заболявания при хората.

Renault отхвърли обвиненията и обяви, че ще защити невинността си и професионализма на служителите си в съда.

"Групата Renault ще защити своята невинност, както и професионализма и етиката на своите 100 000 служители в наказателен съд", се казва в изявление на компанията, като се твърди, че системите за контрол на емисиите са проектирани да балансират намаляването на замърсяването с безопасността на водачите.

Компанията също така посочи неотдавнашно решение на британския Висш съд, което до голяма степен оправда Renault и четирима други производители по обвинения, че устройствата са били предназначени за заобикаляне на разпоредбите.

В подобна процедура френското обвинение иска съдебен процес и за производителите Peugeot-Citroen и Fiat Chrysler, които сега са част от групата Stellantis.

Аферата "Дизелгейт" избухна през септември 2015 г. и досега Volkswagen е платил над 32 милиарда евро глоби, предимно в САЩ.