Италия временно намалява акциза върху дизела заради поскъпването на горивата

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Италианското правителство реши отново временно да намали акциза върху дизеловото гориво в опит да ограничи ефекта от поскъпването на горивата. Решението беше взето на заседание на кабинета в понеделник вечерта, съобщи ДПА.

С приетия указ цената на дизела ще бъде намалена с 0,17 евро на литър до 6 август. Облекчението се отнася единствено за дизеловото гориво и няма да важи за бензина.

Мярката е подкрепена от правителството на премиера Джорджа Мелони и според министъра на икономиката и финансите Джанкарло Джорджети ще струва на държавния бюджет около 125 милиона евро, предава БТА.

От кабинета обясняват, че решението е продиктувано от рязкото поскъпване на дизела вследствие на напрежението в Близкия изток и почти пълното блокиране на стратегическия Ормузки проток.

За разлика от Италия, германското правителство вече изключи възможността за ново намаляване на акцизите върху горивата след въведените облекчения през май и юни.

В публикация в социалната мрежа „Екс" премиерът Джорджа Мелони подчерта, че поевтиняването на дизела не решава основния проблем.

„Това обаче е бърза и отговорна реакция, която отчита както ограничените финансови възможности, с които разполагаме, така и непрекъснато променящата се международна обстановка", написа тя. По думите ѝ правителството ще продължи да следи развитието на ситуацията и при необходимост ще предприеме допълнителни мерки.

Министър Джорджети съобщи още, че на следващото заседание на кабинета, насрочено за вторник, ще бъде направена оценка дали постъпленията от акцизи позволяват действието на мярката да бъде удължено.