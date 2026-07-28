По-скъпи здравни осигуровки за безработните от 1 август

От 1 август с 2,78 евро се повишават здравните осигуровки на самоосигуряващите се българи. Те вече ще плащат по 24,81 евро, става ясно от прессъобщение на Националната агенция за приходите. Досега вноската беше 22,03 евро.

"Хората, които сами внасят задължителните си здравноосигурителни вноски (например трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата и др.) и не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, ще плащат по 24,81 евро от началото на следващия месец", обясниха от НАП.

"Минималният месечен осигурителен доход, който в момента е 550,66 евро от 1 август става 620,20 евро. Според Закона за здравното осигуряване, неосигурените на друго основание се осигуряват върху доход, не по-малък от половината от минималния месечен доход за самоосигуряващите се лица. Така здравноосигурителната вноска за тях се изчислява в размер на 8% върху не по-малко от 310,10 евро. Максималният месечен осигурителен доход от 1 август също се променя и става 2300 евро", казват още оттам.

Срокът за внасяне на здравноосигурителните вноски е до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, напомнят от НАП. Така например здравноосигурителната вноска за август 2026 г. трябва да се внесе най-късно до 25 септември 2026 г.

Всички, за които възниква задължение сами да внасят здравноосигурителните си вноски, подават в НАП декларация Образец №7, припомнят още от приходната агенция. Тя се подава електронно с персонален идентификационен код /ПИК/ на НАП или КЕП, чрез Портала за електронни услуги или в офиса на приходната, в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който е възникнало задължението за внасяне на здравноосигурителните вноски на това основание.

Здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват, ако не са внесени повече от три дължими месечни вноски за период от 36 месеца. Периодът се брои до началото на месеца, предхождащ месеца на оказаната медицинска помощ. Прекъснатите здравноосигурителни права на гражданите се възстановяват при условие, че заплатят всички дължими здравноосигурителни вноски за последните 60 месеца. Правата се възстановяват от датата на заплащане на всички дължими здравноосигурителни вноски за този период.

От 1 август и служителите в държавната администрация и съдебната система ще плащат 20% от осигурителните си вноски. За тази цел ще бъдат увеличени брутните им заплати, за да не падне чистият им доход. От догодина пък те ще се изравнят с частния сектор и разпределението ще е 40 на 60%. От същата дата се вдига максималният осигурителен доход на 2300 евро.

Замразени остават всички обезщетения. Майчинството през втората година ще е 398,81 евро. Минималното обезщетение за безработица на ден остава 9,21 евро, а максималното - 54,78 евро.