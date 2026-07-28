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Американски оръжеен гигант на преговори с Румен Радев

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СНИМКА: Пресцентър на Министерски съвет

Премиерът Румен Радев обсъди възможностите за партньорство с Axon за производството на високотехнологични продукти в сферата на отбраната и сигурността.

Премиерът се срещна в Министерския съвет с Нейтън Соутел, старши вицепрезидент „Глобални търговски програми и партньорства". Axon е производител на високотехнологични отбранителни изделия, като електрошокови средства, бодикамери, дрон и антидрон системи, и заявява своя интерес към разширяване на производствения си капацитет в сътрудничество с български компании. Това съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

Нестабилната глобалната среда на сигурност и непрекъснатото развитие на AI и технологиите изискват най-високо ниво на подготовка за новите предизвикателства, особено в сферата на отбраната и националната сигурност. България има капацитет за производството на дрон и антидрон системи и активно търси възможности както за повишаването му, така и за неговото развитие, чрез най-съвременни високотехнологични решения, подчерта премиерът.

Axon е компания с история в Европа, която вижда в България надежден партньор, който осигурява отлични инвестиционни възможности, стана ясно от думите на Соутел.

Отбраната е ключов сектор за Европа в момента. По време на срещата бе изтъкнато, че способностите на българските предприятия, както и отличното партньорство на страната ни с ЕС и НАТО са водещи предпоставки България да отключи своя потенциал и да развива отбранителната си индустрия.

Преди дни изпълнителният директор на "Райнметал" Паскал Шрайер се срещна с премиера Румен Радев и вицепремиера и икономически министър Александър Пулев в Министерския съвет. След срещата на брифинг пред медиите Пулев обясни, че няма учредителен договор, съвместно дружество, финансиране не е било предвидено в бюджета и че без обществени поръчки са се водили директни преговори със строителни фирми.

Въпреки думите на вицепремиера стана ясно, че и българското правителство, и немският оръжеен концерн не се отказват от проекта.

СНИМКА: Пресцентър на Министерски съвет
СНИМКА: Пресцентър на Министерски съвет
СНИМКА: Пресцентър на Министерски съвет
СНИМКА: Пресцентър на Министерски съвет
СНИМКА: Пресцентър на Министерски съвет
СНИМКА: Пресцентър на Министерски съвет

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