„Епъл“ за кратко стана втората компания след „Енвидиа“ с пазарна капитализация от над $ 5 трилиона

Пазарната капитализация на „Епъл" (Apple) за кратко надхвърли 5 трилиона долара по време на днешната борсова сесия, превръщайки компанията във втората в историята, достигнала този праг след „Енвидиа" (Nvidia).

Акциите на „Епъл" се повишават с 0,2 на сто до 337,70 долара, което оценява компанията на 4,96 трилиона долара. По време на сесията днес книжата временно поскъпнаха до рекордните 342,89 долара, с което пазарната ѝ капитализация за кратко достигна 5,036 трилиона долара.

По-рано този месец „Епъл" изпревари „Енвидиа" и отново стана най-скъпата публично търгувана компания в света. Производителят на чипове беше лидер по пазарна капитализация от юни 2025 г. и първи премина границата от 5 трилиона долара. По-рано през юли „Епъл" за кратко изпревари „Енвидиа" по капитализация, но не успя да задържи позицията до края на търговската сесия.

От началото на годината акциите на „Епъл" са поскъпнали с 24 на сто, което е по-добро представяне от останалите шест компании от групата на т.нар. „Великолепна седморка".

Според анализатори ръстът на акциите се дължи както на устойчивото търсене на продуктите на компанията, така и на стратегията ѝ да не участва в мащабната надпревара за инвестиции в инфраструктура за изкуствен интелект, която увеличава разходите на останалите големи технологични компании.

Вместо да разработва самостоятелно големи езикови модели, „Епъл" използва технология на „Гугъл" (Google) за нови услуги, включително обновената версия на гласовия асистент „Сири" (Siri). По този начин компанията избягва значителните капиталови разходи за центрове за данни, които според инвеститорите поставят под въпрос възвръщаемостта на инвестициите в сектора.

Допълнителна подкрепа за продажбите оказа решението на компанията през миналия месец да запази цените на „айФон" (iPhone) без промяна, въпреки че повиши тези на компютрите „МакБук" (MacBook) и таблетите „айПад" (iPad). Според анализатори това е стимулирало потребителите да купуват смартфоните преди очакваните поскъпвания по-късно през годината.

Днес „Епъл" обяви и нова програма за лизинг на устройства в САЩ в партньорство с платежната компания „Кларна" (Klarna). Месечните вноски започват от 17,99 долара за „айФон", 11,99 долара за „Епъл Уоч" (Apple Watch) и „айПад" (iPad) и 24,99 долара за компютрите „Мак" (Mac).

„Епъл" се въздържа от надпреварата при разходите за изкуствен интелект, залагайки, че именно потребителското преживяване, а не инвестициите в инфраструктура, ще определят бъдещите победители, заяви Дипанджан Чатерджи, вицепрезидент и главен анализатор във „Форестър" (Forrester).

Компанията ще публикува финансовите си резултати за третото тримесечие след края на борсовата търговия в четвъртък. Анализаторите очакват приходите ѝ да нараснат с над 15 на сто спрямо същия период на миналата година.